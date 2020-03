Après le plan anticancer 2015-2019 le pays s’apprête à lancer un nouveau plan du genre à partir de l’année en cours et qui s’étalera jusqu’à 2024. C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Muni d’un discours bien taillé, Benbouzid a affirmé que « l’Etat ne ménagera aucun effort en vue de faire face et de réduire ce type de pathologie, notamment à travers le lancement de ce Plan national, deuxième du genre». Le ministre de la Santé a également promis «l’amélioration des actions de prévention et de dépistage précoce, ainsi que des examens et des soins, avec la mobilisation de moyens matériels et humains nécessaires». A ce titre, le ministre a tenu à révéler que «le sujet du cancer fera l’objet, lors des prochains jours, d’un exposé détaillé lors du Conseil des ministres qui dévoilera toutes les mesures prises en la matière pour améliorer, notamment la prise en charge en matière de radiothérapie».

Abordant la question du traitement des malades, le ministre a reconnu la problématique de l’éloignement des rendez-vous qui continue d’être vécue par les malades dans certaines régions du pays. Un élément accentuant leurs souffrances. Dans ce sens, Benbouzid a déclaré que «le problème des temps d’attente longs entre les rendez-vous reste encore au niveau de certaines wilayas du pays».

Affichant qu’il ne compte pas rester les bras croisés face à cette situation, le premier responsable du secteur a déclaré que « les délais d’attente pour une radiothérapie seront réduits, après le lancement prochain de l’opération de numérisation des rendez-vous au niveau central, au ministère, et la dotation des centres restants d’accélérateurs indispensables à ce type de traitement».

Le ministre de la Santé qui a répondu à toutes les questions du Conseil de la Nation sur un ton rassurant a affirmé par ailleurs, que «le deuxième plan anticancer vient compléter tout ce qui a été réalisé et corriger les insuffisances dues aux entraves bureaucratiques et techniques auxquelles le premier plan (2015-2019) avait été confronté». En attendant sa mise en œuvre, le Plan national de lutte contre le cancer prévoit donc de poursuivre les actions déjà initiées dans le cadre du premier plan national anticancer, qui a concerné les 5 dernière année (2014/2019).

Et il devra ainsi complété les activités non réalisées jusque-là. Dans ce sillage, le ministre de la santé a affirmé que «le premier plan arrive à sa fin et les experts techniques qui ont veillé à son application sur le terrain sont en voie de procéder à son évaluation définitive, laquelle sera présentée au président de la République en mai prochain.

Poursuivant, le ministre a fait savoir que son département «s’emploie à réduire les délais d’attente notamment pour la radiothérapie, après l’achèvement de l’opération de numérisation pour la gestion des rendez-vous au niveau de chaque wilaya», le ministre a rappelé que «50 accélérateurs étaient fonctionnels au niveau national, qui seront renforcés, une fois l’étude finalisée, en fonction du nombre des habitants de chaque région».