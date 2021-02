Après-demain, jeudi 11 février 2021, la vaste cour de Médéa connaîtra sûrement une journée faste à marquer d'une pierre blanche, histoire de se remémorer, les enseignements tirés à travers les innombrables interventions des experts et magistrats qualifiés en matière de foncier. Seront également présents, outre les services concernés ayant une relation directe avec les citoyens, dont les cultivateurs et les éleveurs, fort nom-breux dans la région, les cadres des tutelles. Organisée sous l'égide des chefs de la cour de Médéa, en l'occurrence Mohamed Kouadria et Abdelmadjid Djebbari, les citoyens et justiciables qui sont subjugués par l'inlassable activité du président de la cour et du procureur général n'ont pas encore cessé de surprendre par leurs sorties imprévisibles, en faveur des justiciables. Depuis leur installation à la tête de cette cour, les deux responsables étaient décidés à faire de cette journée, qui a visé un sujet brûlant concernant le foncier et les innombrables contentieux.

Des contentieux si nombreux que les nombreuses sections du pays, celles du foncier, évidemment sont débordées!

L'organisation de la journée se tiendra au pôle universitaire «Yahia Farès» de la ville de Médéa, par le premier procureur général - adjoint Ali Kouta, que certains collègues ont surnommé un «quota d'idées», vu son inlassable activité pour faire de cette journée un plein succès! Le programme prévoit un éventail de conférences liées au sujet du jour.

Les présidents de chambres de la cour de Médéa seront évidemment présents. Les intervenants seront Amar Rouini, le président de la chambre «foncier» à la Cour suprême, Louil Med Lamine président de chambre à la cour de Médéa, le directeur du cadastre et le représentant de la Conservation. Nul doute que cette journée connaîtra un vif succès pour le bien des justiciables, notamment.