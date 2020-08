Ali. I. Un mari qui court depuis plus de 15 mois, pour revoir ses enfants, reçoit une convocation à comparaitre devant la section correctionnelle du tribunal de Blida, pour abandon de famille, fait prévu et puni par l'article 330.

(Loi n°06-23 du 20 décembre 2006) du Code pénal, sans aucune plainte déposée par une personne physique dans le dossier!

Effectivement, lorsque l'avocat d'Ali.I.Maître Mohamed Aïchouche, s'était déplacé au tribunal de Blida, retirer le dossier de fond de son client Ali. I. il constata avec désespoir qu'il manquait la plainte de la victime, ce document capital pour poursuivre quelqu'un. Comment a-t-on pu faire pour convoquer ce monsieur sans au préalable une plainte déposée, par la victime, en l'occurrence, l'épouse qui a totalement disparu de la circulation, avec ses enfants!

D'ailleurs, le jour du procès, la juge s'aperçut que la victime présumée, avait déjà été condamnée, par défaut, à une peine d'emprisonnement ferme d'une année, pour «non-représentation d'enfants», au papa qui voulait seulement, exercer le droit de visite, non exercé depuis 15 mois! De quel «abandon d'enfants» voulait parler l'expéditeur de la convocation à comparaître? Cette personne montrait par là, le côté diabolique qui la poussait à trafiquer des documents!

Les débats ont lieu le jour «J» et d'abandon, point.

Le verdict tomba sans surprise, car le piège mis en place par les forces du mal, n'a pas pu, mais alors pas du tout, fonctionné.

«L'annulation des procédures», tel a été le verdict, mit du baume sur le coeur d'Ali. I.

L'inculpé qui n'aurait jamais dû l'être, n'était-ce cette roublardise de fonctionnaires utilisés à des fins mesquines, pour masquer des néfastes pratiques d'une mère de famille censée utiliser le droit qu'elle a étudié à l'université, 10 ans plus tôt, et non de sombres pratiques !