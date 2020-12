S'il y a bien un défenseur au fait des lois et à leurs entorses, c'est bien le grand et ancien avocat d'Alger, Me Slimane Yahia-Chérif. Lorsqu'il s'agit de la liberté des gens, le défenseur ne reconnaît plus personne et commence par tirer à vue sur tout ce qui bouge. S'agissant du renouvellement de la détention préventive, «la chambre d'accusation est mise à l'index, lorsqu‘elle ferme les yeux sur l'arbitraire, en l'occurrence le prolongement illégal de toute détention préventive dont les délais sont honteusement dépassés par on ne sait qui et dans quels buts! Il s'agira alors, selon le conseil, d'une atteinte très grave, surtout si la responsabilité est située! Me Yahia-Chérif de poursuivre son réquisitoire par cette phrase éloquente quant à l'absence de respect des libertés, donc une marque d'irrespect de la Constitution, laquelle, bonne ou mauvaise, montre clairement que la justice, notamment les juges d'instruction, les juges du sièges, sont indépendants, dans le sens propre du terme! Ils protègent, comme les paupières, les yeux, la société et les libertés, un point à la ligne!

L'article 168 par exemple, dispose nettement que «le citoyen est protégé contre l'abus et les déviations du juge et de la chambre d'accusation».

Le défenseur, ne démord pas et explique encore qu'il en est de même que l'article 128 du Code de procédure pénale. Et l'avocat de s'interroger sur la responsabilité de ceux qui ne respectent nullement ces deux précieux articles de loi! Il est certain que tout avocat est tenu de signaler toute infraction, «c'est au ministre de la Justice, garde des Sceaux, en personne, de corriger ces erreurs qui font que, lorsque le droit est violé, il n' y a point de justice!» conclut l'avocat d'Alger, qui, 50 ans après avoir barboté dans le droit, ne cherche que la justice, une justice malmenée jusqu'ici!