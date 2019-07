A l’entrée du Conseil constitutionnel, deux Gardes républicains vous accueillent chaleureusement et une impression de bienvenue vous ouvre les bras en signe de salut. Trois cents mètres plus bas, c’est la Cour suprême !

Devant le grand et spacieux portail, sept gardiens de …prison sont, là, vigilants, l’œil vif, surveillant les faits et gestes des visiteurs. Ces visiteurs sentent alors qu’ils sont épiés, surveillés comme le lait sur le feu, mal à l’aise, et donc considèrent cette visite comme un gâchis.

Parmi les points inscrits, il y avait, aussi et surtout l’indépendance de la Cour suprême, une institution respectée et respectable qui ouvrirait toute grande la porte aux espérances du peuple. Pas une bâtisse gardée par les matons, signe d’enfermement ! Pis encore, lorsque vous mettez le badge sur la poitrine et que vous vous dirigez vers le bureau désiré, vous risquez à tout moment d’être arrêté net par un maton qui vérifie la destination que vous prenez ! Ce n’est pas digne de la magistrature !

Une magistrature malmenée par de nombreux magistrats au comportement peu recommandable. « Que font donc ces juges ? Que font donc ces procureurs ?

Que veulent-ils ? Est-ce que le ministre avait besoin de lever la répression à leur encontre ?

Le terrible Badaoui, l’ex-décrié inspecteur général, est subitement regretté par les magistrats partisans du « bâton », mais pas de la « carotte » Les irréductibles ennemis des anciens « premier président de la Cour suprême », Kaddour Berraja et Slimane Boudi vous affirmeront que les mauvais réflexes sont restés.

De nouvelles belles choses ont vu le jour, tel l’accueil nettement plaisant des avocats est visible et palpable, mais ce n’est pas tout !

Messieurs les décideurs, prenez l’exemple du Conseil constitutionnel et vous aurez rendu... justice à tout le monde !

D’ailleurs, cette situation existe dans toutes les juridictions.

Nous aurions dû poser la question au sympathique duo de chefs de la cour suprême sur ce qu’ils pensent de la présence des matons dans l’endroit le plus indépendant du pays, ils vous répondront que le devoir de réserve les empêche de donner leurs avis ! Maudit devoir de réserve !