Le ministère de la Défense nationale a transmis à notre rédaction, hier, un communiqué dans lequel il rend compte de ses interventions lors de la période allant du 18 au 24 novembre. Encore une fois, les détachements de l'ANP et la Gendarmerie nationale ont enregistré des résultats probants, notamment en matière de lutte contre la contrebande et le trafic de drogue. «Dans le cadre de la lutte contre les contrebandiers, des détachements de l'Armée nationale populaire et de la Gendarmerie nationale ont intercepté, a indiqué le communiqué du MDN, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et In Amenas, 112 individus et saisi six camions, neuf véhicules, 98 groupes électrogènes, 65 marteaux-piqueurs, cinq détecteurs de métaux, 540 sacs contenant un mélange de pierres et d'or brut, 17 tubes de mercure ainsi que des outils de détonation et autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, en sus de 14,7 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande». Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais d'opérations menées sur la base de renseignements. Toujours «dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme», lit-on sur le communiqué «des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 18 au 24 novembre, de multiples opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanentes de nos Forces armées à travers tout le territoire national». Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, «des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, 13 narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, d'énormes quantités de kif traité s'élevant à 10 quintaux et 94,850 kilogrammes, ayant été introduites via la frontière avec le Maroc». Ce pays reste le fournisseur principal et par excellence de la drogue dans notre pays, dans le but d'inonder la société par ce poison. À ce titre précise le communiqué du MDN, «les forces de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières, ont saisi 8 quintaux et 1 kilogramme de kif traité dans diverses opérations à Naâma, alors que 4 narcotrafiquants ont été arrêtés et 145,550 kilogrammes de la même substance et 330 grammes de cocaïne ont été saisis lors d'autres opérations menées à Tlemcen». Le MDN ajoute encore que «neuf narcotrafiquants ont été appréhendés, 148,3 kilogrammes de kif traité et 4.686 comprimés psychotropes ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Tipasa, Boumerdès, Guelma, El-Tarf, Skikda, Oran, Aïn Témouchent, Biskra et Tébessa». Par ailleurs, la Gendarmerie nationale a arrêté, indique encore le communiqué, «15 individus et saisi 19 armes à feu et 52.550 unités de tabacs, lors d'opérations distinctes menées à Guelma, Chlef, Béjaïa, M'sila, Constantine, Ouargla, Aïn Defla, Tébessa, Laghouat, Naâma et Tlemcen». De même, la Gendarmerie nationale a contrecarré «des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 40.960 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras et Bordj Badji Mokhtar». Dans un autre contexte, les garde-côtes et les forces de la Gendarmerie nationale ont réussi, selon toujours le MDN, à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et «ont procédé au sauvetage de 112 individus à bord d'embarcations de construction artisanale» et ce à Oran, Aïn Témouchent, Mostaganem et Tlemcen, alors que «67 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Adrar, El-Oued, El-Tarf, Ghardaïa et Tébessa», conclut le communiqué du MDN .