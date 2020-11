Dans tous les pays à saine tradition, les chercheurs de tous bords se lèvent très tôt, le matin, dans l'espoir de dénicher un truc susceptible d'améliorer le cadre de vie de l'humanité. Chez nous, les nombreux chercheurs ont depuis longtemps plié bagage, s'expatrier et faire le nécessaire pour le bonheur d'autres nations où la corruption existe, certes, mais pas du même niveau dégradant, tel que le nôtre. Notre pays a perdu depuis belle lurette, sa fierté d'être les purs descendants de millions de martyrs qui ont, à chaque invasion payé de leurs précieuses vies, un lourd tribut! Alors, nous nous contentons de voir les autres réussir à travers les flash qui roulent en boucle. Ce n'est pas tous les matins que nous tombons sur une intéressante info relative à un sujet de société, en l'occurrence, la défense et protection de la nature.

Le délit d'écocide a ainsi vu le jour en France et il est certainement le bienvenu dans ce décor planétaire qui se dégrade de jour en jour, au vu et su du monde entier!

Le Code pénal a mis du sien. Que l'on se le dise! Ce nouveau concept que B.Pompili et E. Dupont - Moretti, les ministres français de l'Ecologie et de la Justice ont concocté et porté à la connaissance du large public. Il est donc convenu ensemble, le 22 novembre 2020, que ce concept est venu à temps protéger l'écologie et surtout punir les graves atteintes à Dame nature! Longtemps laissée pour compte et étant le parent pauvre des multiples campagnes médiatiques, électives tournées beaucoup plus sur le politique, le social et autres culturel, l'écologie a enfin un cadre d'expression et de défense, avec la naissance de ce «délit d'écocide», qui sera dorénavant examiné par les juridictions, tout comme les homicides!

La trouvaille a été faite en France, et comme nous avons toujours été partisans du combat contre le plagiat, contre toutes ses formes, et qu'il s'agit de la nature et de sa survie, nous allons faire une entorse à notre avis, nous pouvons fermer les yeux, et nous taire, si notre législation pouvait introduire le nouveau concept étranger! Juste pour les beaux yeux de l'écologie!