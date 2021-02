Treize jours après la lecture du prononcé du verdict de l'affaire dite «montage automobile», au cours de laquelle la présidente est passée aux dommages que doivent verser les condamnés définitivement, le souvenir d'un moment fou pour les magistrats nous revient! À entendre la juge qui a lu lentement, d'abord, puis péniblement, ensuite, nous perçûmes immédiatement l'immense et monumental boulot que se sont farci, les magistrats! Il a permis aux juges de dresser une grosse «addition» de dommages et intérêts qui permettra au Trésor public de respirer un tant soi peu, en ces temps de pandémie et de dépenses excessives et inattendues! Un job gigantesque a mis presque à genoux le pauvre greffier de l'audience, Mustapha Allem! Les trois magistrats ont estimé que les ministres n'ont pas la possibilité de payer de tels dommages et que c'est donc aux «hommes d'affaires» condamnés, qui ont bénéficié de larges indus avantages, qui s'élèvent à des milliards de... dinars. Ici, il est bon de préciser impérativement que les magistrats du siège évaluent toujours les dommages en dinars, et jamais en centimes!» souffle un professeur de droit d'université. D'ailleurs, les folles et immenses sommes crachées par Guellati. Les chiffres, pourtant, qui donnaient le vertige, n'intéressaient pratiquement personne, puisque tout ce beau monde était venu pour écouter seulement les peines d'emprisonnement, mais pas les dommages et intérêts! «Si les gens s'étaient donné la peine de suivre la longue énumération des gros nombres que les hommes d'affaires condamnés définitivement, devront casquer au Trésor public, ils auraient été comblés d'entendre la justice réclamer le fric du peuple!» confie Me Saddek Chaïb, le membre influent du barreau d'Alger. Et c'est vraiment malheureux que l'on ne soit pas au courant de cette importante opération de Liès Ben Missiya- Douniazed Guellati-Med Sédira, qui se sont défoncés depuis le 9 janvier 2021, pour que justice soit rendue dans les règles de l'art! Pendant que le juge débitait les nombres à plusieurs

chiffres, ne croyez surtout pas qu'il n'y avait que les pro-liquidateurs de la corruption qui gigotaient autour de l'attente du verdict. Non! Détrompez-vous! Les antis aussi gigotaient et se voyaient à mille lieues de la salle d'audience. Ils gigotaient bruyamment et ne s'intéressaient nullement aux choses autrement plus consistantes! Nous allions écrire qu'ils festoyaient l'évènement et rien d'autre! Avec la confiscation de tous les biens émanant des chefs d'inculpation, ainsi que tout le capital contenu dans leur compte bancaire et tous les biens mobiliers et immobiliers inscrits en leur nom.