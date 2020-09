Parmi les premières priorités fixées par le président de la République, le désenclavement des zones d'ombre et la prise en charge des préoccupations de leurs populations, sont désormais les dossiers les plus urgents à traiter. Mettre fin à l'attente des habitants de ces régions pour enfin prétendre à une vie décente, semble être un rêve qui commence à se réaliser avec les instructions du gouvernement. Une orientation majeure pour laquelle les mesures et les décisions appliquées ont pris le chemin de la concrétisation sur le terrain, sur un rythme totalement éloigné des annonces sans lendemains et des discours de conjoncture, propres aux pratiques anciennes. Dans ce sens, le chargé de mission de suivi des régions d'ombre auprès de la présidence de la République, Ibrahim Merad, a tenu à préciser que la loi de finances 2021 se penchera sur l'impératif d'améliorer les conditions de vie des citoyens, en consacrant des enveloppes foncières à la hauteur des attentes des citoyens de ces régions, précisant que «les montants financiers prévus dans la loi de finances 2021 au profit des régions d'ombre reflètent l'importance qu'accorde l'Etat à la prise en charge des préoccupations des habitants concérnes et à l'amélioration de leurs conditions de vie». Sans préciser les montants de ces enveloppes, Merad attire l'attention sur une prise en charge qui sera déployée et suivie à travers toutes les wilayas du pays, à travers des opérations qui ont déjà été entamées, «plusieurs projets ont été pris en charge au cours de l'année 2020 et ce, dans la limite des ressources financières disponibles. D'autres enveloppes seront accordées aux régions d'ombre durant l'année 2021. Toutes les opérations censées concourir à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces régions-là seront inscrites et concrétisées dans les plus brefs délais». Il faut dire, que désormais, le traitement de ce dossier bénéficie d'une attention particulière, qui s'inscrit dans l'établissement des budgets de l'Etat, et pour lequel une place incontournable dans les futures lois de finances, est réservée. Hormis l'amélioration des conditions de vie, qui revêt un aspect d'urgence, les vraies solutions pour sortir ces régions du marasme qu'elles subissent, réside dans l'activation de leviers économiques, et dans la mise en place de mécanismes à même de relancer le développement local, créer des niches de richesse et de création d'emplois. C'est le message que véhicule le chargé de mission de suivi des régions d'ombre, à travers ses multiples déplacements, sur le territoire national, où il avait déjà précisé qu'il est nécessaire d'établir une cartographie relevant des situations et des moyens de chaque région d'ombre «la cellule chargée des zones d'ombre, va visiter plusieurs régions à travers l'ensemble du territoire du pays en vue d'élaborer une feuille de route devant servir aux autorités locales à concrétiser des projets dont le but est d'offrir des conditions de vie dignes aux habitants de ces régions».