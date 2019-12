«De vrais visas» difficiles à authentifier d’un simple coup d’œil. La demande est tellement accrue que des officines de falsificateurs usent et abusent dans leurs offres quitte à exposer le demandeur à la menace de poursuites judiciaires. C’est le cas d’un réseau qui vient d’être démantelé par la police judiciaire près la sûreté de la wilaya d’Oran, dans le quartier de Maraval. Tout a commencé lorsqu’un demandeur de visa s’est rendu compte de la gabegie dont il a été victime après avoir bénéficié d’une assurance voyage falsifiée de bout en bout. Ce dernier n’a rien trouvé de mieux à faire que de s’en remettre aux policiers auprès de qui il s’est plaint de la supercherie dont il a été victime. L’enquête déclenchée n’a pas trop tardé à révéler les tenants et les aboutissants de cette affaire en identifiant d’abord le premier mis en cause, suivi de son arrestation à Maraval, alors qu’il était à bord d’une voiture de luxe, une Ibiza. Passé à la fouille, les policiers sont tombés nez à nez avec un important lot de documents et autres cachets falsifiés servant à valider des documents permettant le voyage et l’octroi des visas Schengen. En tout, deux cachets humides et un ordinateur, destinés à calquer les documents falsifiés, ont été saisis. Passé aux aveux, le premier mis en cause n’a pas tardé à balancer ses acolytes au nombre de cinq qui seront, eux aussi, arrêtés. Selon les premières notes d’informations, les membres dudit réseau agissaient en contrepartie d’importantes sommes d’argent en l’échange des documents trafiqués de bout en bout. Les mêmes services policiers ont, dans une autre opération qu’ils ont menée, en parallèle mis la main sur un quarantenaire faisant l’objet de huit mandats d’arrêt lancés à son encontre par les tribunaux de Tizi Ouzou, Tissemsilt et Mostaganem. Dans l’une des affaires pour laquelle il a été poursuivi auparavant, l’accusé, tant recherché, a été jugé par contumace et condamné à la perpétuité. Le mis en cause était, avant son arrestation à Oran, poursuivi aussi dans plusieurs affaires liées au faux et usage de faux et trafic international de voitures, constitution d’une bande de malfaiteurs, escroquerie, vols à l’aide d’armes blanches, fausse transcription sur des documents officiels, Son arrestation a été effective, suite à un plan méticuleux mis en place par les policiers en charge de la lutte contre la grande criminalité. Ces policiers avaient été informés que le recherché était réfugié dans la wilaya d’Oran. Dans leur mode opérationnel, les enquêteurs ont d’abord mis sous intense surveillance tous les mouvements du mis en cause, avant qu’ils ne lui tombent dessus, dans le quartier de la cité Djamel, alors qu’il était à bord d’une voiture de marque Renault Symbol. Sur place, les policiers ont procédé à l’authentification de son permis de conduire qui s’est avéré entièrement falsifié.

Les policiers des frontières n’ont pas, eux aussi, chômé en fin de semaine en mettant la main sur près de deux kilogrammes de drogue dure, la cocaïne provenant de l’Equador. Cette saisie a été effective, suite à une altercation ayant opposé deux navigateurs d’un bateau philippin transportant d’importantes quantités de bananes. Intervenant pour apaiser les esprits, l’un des navigateurs a soudainement craqué en révélant que le bateau transportait la cocaïne dissimulée dans les bananes, d’où le passage au crible de toute la marchandise et la saisie de la marchandise en question.