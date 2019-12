L’opérateur public «Algérie télécom (AT)» ambitionne d’assurer de meilleures prestations de service dès le second semestre de 2020 et revoir à la hausse son chiffre d’affaires (CA), en vue de le doubler pour atteindre deux milliards de dollars d’ici à 2024. Ce sont là les propos du président-directeur général (P-DG) de AT Mohamed Anouar Benabdelouahad, relayés par l’APS. Relevant, hier, que «ce CA, qui était de

750 millions de dollars il y a 10 ans, n’a pas assez évolué et n’a atteint que 997 millions de dollars en 2019» a-t-il regretté en expliquant que l’actuel CA ne permet pas à l’entreprise de faire de la recherche et du développement, pour baisser le prix de ses offres et services et pour asseoir un système de gestion performant». Il a noté que les sommes devant être dédiées à la recherche et développement sont consommées par la masse salariale». Avec plus de 20.000 travailleurs, AT est tenue de maîtriser les charges actuelles, dont la «masse salariale avoisine 40 % de son CA alors que les normes mondiales en la matière sont de l’ordre de 7%» a-t-il expliqué.Selon lui, pour que cet objectif soit atteint, AT doit moderniser tout son réseau dont notamment celui du transport en fibre optique avec plus de 172 000 km exploités, ce qui met l’entreprise dans une «situation confortable» en matière de déploiement local, a-t-il admis.