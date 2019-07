Deux frères ont trouvé la mort, asphyxiés par des gaz toxiques dans un puits situé au quartier Ouled Hechiche, à l’entrée Ouest de la ville de Sétif.

L’équipe de secours de l’unité de la Protection civile de la commune de Aïn Arnat est intervenue avec la collaboration des groupes de plongeurs et de recherche et d’intervention en milieu périlleux pour tenter de sauver et de retirer d’un puits de 10 mètres de profondeur les deux victimes, âgées de 29 et de 33 ans, a précisé le capitaine Ahmed Laâmamra, chargé de l’information et de la communication au sein de ce corps constitué.

La même source a détaillé le fait que le puits se trouve dans une demeure individuelle et faisait l’objet de nettoiement à l’aide d’une pompe à eau à moteur thermique fonctionnant au mazout, Les corps sans vie des victimes ont été repêchés par les éléments de la Protection civile qui ont également secouru un jeune de 22 ans et un pompier victimes de difficultés respiratoires, qui ont tenté de porter une aide aux deux personnes au fond du puits, selon la même source. Les victimes secourues et les dépouilles mortelles ont été évacuées respectivement aux services d’urgence et à la morgue du Centre hospitalo-universitaire, Saâdna Mohamed Abdennour.