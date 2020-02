Nous assistons régulièrement à l’énoncé de verdicts libérateurs des gens poursuivis gratuitement, souvent par des tours de passe-passe émanant de la partie adverse, même souvent parce que les magistrats chargés du dossier du jour, n’ont pas ou mal lu leurs dossiers, cela écrit pour ne pas dire carrément que des juges étaient au parfum… Même au conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, ces mauvais réflexes étaient la néfaste œuvre réalisée par l’accusation. C’est dire que la sale habitude de fausser le jeu d’un procès régulier était persistante et permanente. Des magistrats ne constituaient même pas de défense car ils savaient que les dés étaient pipés et que toute résistance était inutile. Pour d’autres, certains dossiers étaient étudiés, à l’époque, avec des faux. C’est dire si quand on voulait tuer son chien, on l’accusait de rage ! Aucune intervention n’avait de place. Et si, par miracle, il y en avait une, le coupable relaxé était muté à plus d’un millier de son poste de travail. L’exemple le plus marquant des ces dernières décennies a été lorsque deux magistrats exerçant au nord du pays, ont été relaxés par le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature. Une fois blanchis, ils n’ont pas rejoint leur poste initial, mais se sont vu muter, l’un à Béchar et l’autre à Saïda, comme si c’était des... forçats « graciés » ! Comme quoi, il y a des verdicts qui ne réjouissent que les naïfs... A.T