La crise institutionnelle que vit présentement l’Algérie n’est ni une fatalité ni un écueil insurmontable. C’est la conviction de l’institution militaire qui, par la voie de son premier responsable, rappelle un fait historique indéniable celui que le peuple algérien a eu à vivre, des instants compliqués et qu’il s’en est toujours sorti renforcé et plus uni que jamais. Ce rappel nécessaire que le chef d’état-major a tenu à faire, lors de son discours, ne relativise, certes pas, la crise que traverse le pays, mais met la lumière sur les capacités de la nation à surmonter les difficultés.

Et lorsque Ahmed Gaïd Salah convoque l’histoire récente du pays pour souligner les qualités du peuple algérien, il relève, à juste titre, que le combat a été celui de tous. L’ensemble de la communauté nationale a contribué à la lutte.

Le chef d’état-major use, certainement à dessein, de la deuxième personne du pluriel pour mettre en évidence ce fait historique, en rappelant des épisodes, encore dans les mémoires. «Ces expériences doivent nous servir pour trouver les solutions adéquates pour une sortie urgente de cette crise», soulignera le général de corps d’armée dans son discours. En évoquant ces «expériences», il faisait référence à ce que «l’Algérie avait déjà rencontré par le passé», comme «crises dont elle a su s’en sortir forte et triomphante». Et l’Algérie dans le propos du chef d’état-major, ce sont les enseignants, les jeunes, les policiers, les intellectuels, les militaires, les femmes…bref toute la composante d’un peuple qui a su trouver dans son nationalisme et son courage les solutions à ces difficultés. Ahmed Gaïd Salah sait parfaitement qu’une solution ne peut émaner que des profondeurs d’une algérianité assumée par tous, indépendamment du fait que «les points de vue divergent et les avis diffèrent».

Convaincu que ces différences ne mettent pas «en péril notre cohésion», Ahmed Gaïd Salah insiste sur les voies de salut et invite l’ensemble des Algériens à faire en sorte de «parvenir, sans obstination ni entêtement, à ces solutions et à les employer de manière à dépasser notre crise sereinement».

L’appel devra être entendu, non pas dans un esprit politicien, avec une arrière-pensée négociatrice, mais à travers une posture patriotique mue par le seul intérêt supérieur de la nation, quels qu’en soient les mots et les desseins des uns et des autres.

En d’autres termes, il ne reste aux patriotes sans distinction, civils et militaires, qu’«à se consacrer et se mobiliser ensemble au service de l’Algérie pour assurer son développement et son essor dans tous les domaines», note le général de corps d’armée. Loin des petites phrases et des interprétations étroites de discours, les Algériens doivent saisir l’importance du moment, car, rappelle Ahmed Gaïd Salah, «nous sommes tous tenus de prendre conscience de la sensibilité de cette phase et d’être persuadés qu’adopter la voie du dialogue rationnel (…) est un devoir national exigé par l’intérêt suprême de l’Algérie». Les expériences passées doivent servir, en ce sens que le meilleur moyen d’écouter la crise, c’est d’admettre le caractère inéluctable du dialogue, pour garantir la souveraineté de l’Algérie et «la protection de son économie nationale, de ses richesses et de ses ressources financières», affirme le chef d’état-major.

Cet appel aux Algériens est mu par un fort sentiment quant à la symbiose qui unit le peuple à son armée. «Notre conviction au sein de l’Armée nationale populaire est profonde et nous avons la totale certitude que nous dépasserons la situation que traverse notre pays, et nous arriverons ensemble, avec notre chère patrie, à bon port comme à chaque fois», indique le général de corps d’armée.