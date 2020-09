Il y a des slogans qui deviennent creux au moment où s'installent des énergumènes qui ignorent totalement leur valeur, mais encore en deviennent les destructeurs avant même que les citoyens ne goûtent aux premiers bienfaits. Voilà par exemple, le fameux concept «l'Algérie nouvelle» dont tout le monde parle. Ce qui sous-entend la mise à mort des anciennes et hideuses pratiques, telles celles qui consistent à voir un peu partout des «sheriffs» de parkings, qui s'approchent des pauvres automobilistes et lancent toute honte bue, «cent dinars»! Et malheur à ceux qui trouveront à redire. C'est soi le pare-brise qui vole en éclats, soit une roue qui fait connaissance avec un poignard ou encore un gros clou qui trace une ligne moche et balafreuse de l'avant à l'arrière de la voiture! Et n'allez surtout pas demander à un policier d'intervenir, parce qu'il n'y en a pas un, dans le périmètre racketté!

Le prolongement de la rue «Patrice Lumumba» en se dirigeant vers la rue qui mène sur la mosquée Ketchaoua, un commissariat a plié bagage, livrant ainsi tout le périmètre aux faiseurs de lois instantanées, dont le boss détient les clés de la sécurité des voitures qui garent, ou même celles qui ne font que passer!

Il faudrait vite trouver la parade à ces actes hors la loi, pour que les gens croient en la nouvelle Algérie ou «l'Algérie nouvelle»!