Il aura fallu 18 ans pour qu’enfin soit finalisé un programme d’habitat. Lancé en grande pompe un certain samedi 18 août 2001, le premier projet des logements de type location-vente (Aadl1) a été clôturé en 2019. Six ministres ont eu à gérer ce dossier et chacun d’eux a donné une échéance de remise des clés, expliqué les raisons des retards qui s’accumulaient ou encore annoncé des dates fermes de livraison.

Aujourd’hui, le calvaire des souscripteurs est enfin fini et le dossier Aadl1 qui compte près de 84 000 bénéficiaires -inscrits au programme

«2001-2002» au niveau national- est définitivement clôturé. Mieux, l’opération de remise des actes de propriété aux bénéficiaires a même été entamée ! En fait, la remise des actes de propriété ne concerne pas uniquement les bénéficiaires des programmes Aadl1 mais également ceux des différentes formules de logement. Il est aussi question de la régularisation de l’ensemble des assiettes foncières et logements, réalisés dans le cadre des programmes publics ou particuliers. Des procédures qui font suite à l’instruction du Premier ministère, datée du 6 novembre 2019 et adressée à l’ensemble des membres du gouvernement et des walis, à l’effet de parachever toutes les mesures indispensables à la remise des actes de propriété aux bénéficiaires dans les délais fixés. A cet effet, quelque 2 400 actes de propriété ont été remis aux bénéficiaires de logements de différentes formules dont 184 actes de logement Aadl.

A préciser que durant l’année 2019, quelque 250 000 logements, toutes formules confondues, ont été attribués et pas moins de 682 000 unités dont 273 500 logements de type Aadl, sont en cours de réalisation. L’année 2019 a été marquée par le lancement de projets pour la réalisation de 87 000 logements de différentes formules, dont plus de

29 000 unités de type Aadl, et plus de 18 000 logements (LPA). Il est donc attendu pour l’exercice à venir, la réception et l’attribution d’importants quotas dès le premier semestre 2020. Dans ce cadre, il est prévu la réception de 160 000 unités de logements Aadl au niveau des différentes wilayas. A rappeler enfin que le projet de loi de finances (PLF 2020) propose la mobilisation d’une enveloppe de 280 milliards DA pour la réalisation des programmes d’habitat.