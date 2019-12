Les magistrats étant des êtres humains, ont donc des réflexes ordinaires d’humains. Ils ont par là, les qualités et les défauts des humains !

Le magistrat pleure. Il lui arrive aussi d’avoir des éclats de rire.

Il peut avoir des envies de richesses, mais il doit se maîtriser et avoir des envies légales.

Il est très bon que les magistrates ou leurs délégués défendent bec et ongles leurs intérêts ou même leurs légaux avantages.

Nous sommes, avions été et seront les meilleurs avocats et nous écrivons encore plus, les plus grands défenseurs acharnés des robes noires, de toutes les robes noires.

Nous sommes pour toutes les légitimes revendications, à condition que les règles qui régissent la magistrature soient bien protégées et respectées. Mais, attention aux guerres de communiqués, qui affaiblissent tout le corps !

Nous allions écrire qu’un syndicat ou un club des magistrats peut à volonté eng… le ministre de la Justice, mais pas essayer de l’humilier par l’emploi de regrettables formules diffamatoires.

De plus, il est fortement recommandé à toutes les parties leur silence avant 2019, le 22 février ; pourquoi donc cette prière ? Pour la simple raison que tout le monde connaît...

Alors, s’il y a un malentendu quelque part, dans une salle d’audience, seul le président de la section ou de la chambre judiciaire possède la police de l’audience et peut rétablir l’ordre cassé ou perturbé par des interventions intempestives !

Des interventions nées du piétinement de procédures émanant du procureur ou et c’est très rare, du juge.

Seules la raison et l’expérience, peuvent venir à bout du malentendu.