Dans la chronique judiciaire du mardi 18 juin 2019, intitulée « La brise craquelée » évoquant la sombre et honteuse histoire du désormais ex- directeur de l’hôpital psychiatrique de Chéraga (Wilaya d’Alger) qui a, pour un motif « bête », d’abord malmené la praticienne, humilié ensuite l’honnête jeune fille qui a osé tenir tête à ce véritable monstre pour enfin la renvoyer en la privant de son salaire durant presque une année. La fonction publique s’en est mêlée et a joué jusqu’à la fin des ennuis du docteur et le début d’autres pour le désormais ex-directeur. Auparavant, la fonction publique a fait des rappels qui ont poussé le bonhomme à s’alarmer et même à paniquer, avant que le ministère de la Santé appliquant la loi, ne le sanctionne. Ravie de cette importante décision, la psychiatre victime des actes néfastes du désormais ex-directeur, a dit son immense satisfaction et par la même occasion son bonheur de remercier vivement Miraoui le ministre qui a pris ses responsabilités et, Berradjouane, l’inspecteur général et ses proches collaborateurs qui ont remarquablement suivi le dossier. Entre-temps, monsieur le directeur, commençait à perdre sa sérénité, et était mal à l’aise en voyant tout ce boucan soulevé, il a tout fait pour ameuter les collègues en vue de faire pression sur le ministère. Mais ce même ministère a prévu d’éviter les histoires en décidant de stopper l’hémorragie. Et c’est ainsi que mardi dans la matinée, alors que nous demandions à voir le fameux directeur pour vérifier l’info, on a appris de source bien informée que ce diablotin de responsable qui a cru manœuvrer à sa guise des travailleurs dont plusieurs d’entre eux ont été des victimes silencieuses des pratiques de ce pseudo-directeur, aurait reçu la notification de sa mise de fin de fonction. « Ce monsieur a reçu la notification qu’il venait d’être dégradé et ne serait dorénavant qu’un agent d’administration sur les lieux même de ses forfaits», a déclaré un fonctionnaire qui a absolument tenu à garder l’anonymat. Cette notification serait venue, en ces temps H et de protestas, mettre un terme aux agissements néfastes, dégradants et honteux d’un homme qui n’a pas encore compris que le monde et avec lui, Tamourth, sont en pleine mutation et que de toute façon, quoi qu’il advienne, force doit rester impérativement à la loi !