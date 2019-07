Les cambrioleurs étaient sans aucun doute des amateurs en la matière car ils ont commis leur forfait sans faire attention aux caméras bien placées par le propriétaire et les chefs du siège des Scouts musulmans algériens ! C’est dire si la vigilance est quasi présente dans cette région sensible de la Mitidja, comme partout ailleurs dans le pays. Quelques kilomètres plus au sud, la ville des Roses pliait sous l’effet d’une grosse chaleur suffocante et propre à toute la wilaya.

La salle d’audience du tribunal criminel de Blida était bizarrement quasi vide à neuf heures précises au moment de l’entrée solennelle des membres du tribunal criminel, des membres raides, debout tels des «i». Après la présentation des armes de la section de la brigade de gendarmerie, à l’intention des membres du tribunal criminel, un vent de justice semblait entrer sur les lieux. Puis, la jeune greffière fut invitée par le président du tribunal criminel à lire le fastidieux arrêt de renvoi qui laisse apparaitre des faits faciles à suivre. Finalement, les bandits n’étaient pas si terribles que cela, et n’étaient en somme, que de minables malfaiteurs en mal d’avancée technologique. Sur le siège du parquet, Mohammed Zaïm, le procureur général scrute les quatre coins de l’immense salle d’audience à la recherche de, on ne saurait vous dire quoi ! Puisque, apparemment, le représentant du ministère public semble tenir tous les atouts et cartes en main pour que plus tard, il saura faire, en plus d’une saine participation aux débats, les demandes les plus justes qui soient afin que la sentence sera en adéquation avec les faits.

Franchement, nous ne voyons pas pourquoi cette affaire, si le monde était monde, a été qualifiée de criminelle, alors qu’en réalité, elle n’est que correctionnelle. Un point qu’il ne fallait pas éluder, en aucun cas: un point noir à mettre en exergue pour la déontologie, vient d’être mis à l’index. Il s’agit de l’entrée des gens dans la salle d’audience. Cet os est venu dérégler la machine- justice.

Une audience publique reste une audience publique où tout le monde est le bienvenu.