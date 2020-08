Au ministère de la Justice, lentement, sans bruit ni tambour, l'équipe savamment mise en place par Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est en train de mettre en selle le fonctionnaire qu'il faut, à la place qu'il faut, juste pour parvenir à la non - ingérence des gars de la tutelle dans les nominations aux nombreux postes à pourvoir afin de redonner la vigueur nécessaire aux frais chefs de cour et autres importantes directions centrales, appelés à cravacher dur en vue de rattraper le retard accumulé par les divers et nécessaires mouvements censés redresser la situation née de la légitime volonté d'instaurer une authentique indépendance de la justice.

«Le ministre a raturé définitivement le mot «désignation» des responsables de la justice. Il entend par là s'éloigner des sautes d'humeur des éternels magistrats et particulièrement syndiqués, mécontents, et éviter les ronronnements des râleurs!

Dorénavant, les responsables à tous les niveaux seront élus! Après le fameux et intellectuel «Centre de recherche judiciaire et juridique» sis dans la sympathique localité de Chéraga (Alger) dont le président, en l'occurrence le docteur Ahmed Chaffaï, sera remplacé par un élu, qui passera avec des collègues devant une commission présidée par l'increvable et tenace Mohamed Azrou de la Cour suprême.

Tout comme les inspecteurs du ministère de la justice qui seront choisis après un minutieux passage d'examen oral, devant une commission présidée par un conseiller auprès de la Cour suprême.