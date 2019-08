Des dizaines de citoyens de la ville de Lakhdaria (nord-ouest de Bouira) ont fermé le tronçon de l’autoroute Est-Ouest à l’aide d’objets hétéroclites pour protester contre le manque criard d’eau potable qu’ils endurent depuis plusieurs mois, a-t-on constaté. Les protestataires, des jeunes pour la plupart, ont mis des barricades (pierres et troncs d’arbres notamment) sur la voie autoroutière causant un énorme embouteillage, ce qui a amené les membres des services de la gendarmerie à intervenir pour rouvrir le tronçon autoroutier aux automobilistes pris en otage deux heures durant. «Nous voulons de l’eau potable, nos robinets sont à sec depuis la veille de l’Aïd. Nous avons fermé le siège de l’Algérienne des eaux, mais comme aucun responsable n’a daigné nous écouter, nous avons décidé de fermer l’autoroute pour attirer l’attention des autorités locales», ont expliqué quelques jeunes protestataires. Les citoyens de la ville de Lakhdaria protestent depuis la veille de l’Aïd contre le manque d’eau avant de procéder à la fermeture du siège de l’ADE de la ville.

Alimentée à partir du barrage de Koudiet Acerdoune, la ville de Lakhdaria, qui compte plus de 70 000 habitants, endure le calvaire du manque d’eau potable depuis plusieurs mois, notamment dans sa partie haute où plusieurs points noirs ont été recensés par les services de l’Algérienne des eaux (ADE). «Le manque d’eau est dû à un déséquilibre de l’alimentation provoqué par les points noirs enregistrés, notamment dans les quartiers El Kouir, Hamana, Lefnar, la cité musulmane et le quartier des 50 logements LSP», a expliqué le directeur de l’ADE de Bouira, Remdane Haouchène. «Plusieurs solutions ont été dégagées par la direction des ressources en eau afin d’éradiquer ces points noirs», a-t-il ajouté, soulignant que des travaux «seront engagés le plus rapidement possible» dans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales.