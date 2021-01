Cités à comparaître devant les tribunaux, trois élus de la wilaya de Béjaïa ont connu, hier, le verdict de leurs procès. Le journaliste Dalil Yamouni, qui devait comparaître également hier, a vu son procès reporté au mois de février.

Suspendus par le wali, le P/APC FFS de la localité de Tichy a été présenté, hier, devant la juge près le tribunal de Kherrata, pour répondre des accusations liées à la falsification de documents (une attestation d'accueil). Le procureur près le tribunal de Kherrata avait requis une peine de neuf mois de prison ferme. L'affaire a été mise en délibéré le 5 du mois en cours. Le verdict a été prononcé hier.

L'ex-p/APC de Tichy a écopé de six mois de prison ferme. De ce fait, il ne pourra pas reprendre son poste. On croit savoir auprès d'une source judiciaire, qu'un appel a été interjeté. Pour sa part, le président de l'APW de Béjaïa s'en est sorti avec une amende de 20 000 Da. Lors du procès, le procureur près le tribunal de Béjaïa avait requis une peine de trois mois de prison avec sursis.

Le cas du président de l'APW, dont la plainte à son encontre remonte à l'année 2018, est édifiant. Deux ans après les faits, la plainte déposée par l'ancien chef de sûreté de la wilaya pour «outrage à corps constitué» et de «non-respect d'une décision de justice dans l'affaire du Groupe La Belle» a été réactivée à la veille de la tenue d'une session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya.

La réaction ne s'est pas fait attendre, l'ensemble des élus ont signé une pétition de dénonciation. La fédération du FFS avait également pris position pour le P/APW. À la faveur de la comparution du président de l'APW, la direction nationale du FFS avait condamné «avec la plus grande vigueur» la convocation du P/APW de Béjaïa et néanmoins secrétaire national chargé des élus dans cette affaire «orchestrée de toutes pièces». Elle exigera par la-même «la levée immédiate des poursuites» contre le P/APW et dénoncera «l'arbitraire et l'injustice dont sont victimes beaucoup de ses élus et P/APC».

Tout comme lors de la suspension du P/APC de Tichy, qui n'est pas un cas isolé pour le vieux parti d'opposition qui rappelle que, pendant cette mandature, on assiste à «un phénomène inédit» où «une dizaine de P/APC sont poussés à la démission», alors que d'autres «subissent des suspensions injustes et abusives par l'administration». Considérant, enfin, cette attitude comme «un acharnement» contre eux pour leur faire payer leur «refus de cautionner les mascarades électorales précédentes».

À noter que le procès du journaliste Dalil Yamouni a été reporté, pour la deuxième fois, au 2 février.