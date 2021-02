La Cour suprême a donc réussi à achever de nouveaux dossiers pour l'an 2021. Il y a, pour le moment, trois anciennes personnalités du régime d'Abdelaziz Bouteflika, qui retiennent l'attention: l'ancien responsable des zones Club des pins-Moretti, Abdelhamid Melzi, l'ex-puissant et intouchable patron des biens mobiliers et immobiliers de l'Etat, qui se comportait comme un véritable chef de bande, selon des proches du dossier, «qui s'est même permis le luxe d'avoir sous sa coupe les militaires de la section de la gendarmerie affectée à la surveillance des lieux, mais avant à sa «surveillance»! avoue, sans honte, un officier de l'ANP mis à la retraite suite à des protestations transmises par... Melzi!!! Place à la justice et paroles aux seuls magistrats, à partir de cet instant!

Il y aura aussi Imane-Houda Feraoun et Djamila Tamazight, deux ex-ministres dans la tourmente depuis déjà un bon bout de temps, depuis le début des premières audiences correctionnelles, concernant exclusivement, ce que la vox populi a appelé, les membres de la bande qui a failli mener le pays là où personne, ne souhaitait ni le souhaite.

La satisfaction est que les magistrats qui ont présidé à ces audiences uniques en leur genre, ont été soigneusement sélectionnés, sinon, on aurait vu, durant le procès dit du «montage automobile», un inculpé nommé Youcef Yousfi, l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, handicapé par l'utilisation de la langue nationale, ne pas répondre correctement à la composition correctionnelle d'Alger, une composition menée royalement par cette Dounia-Zed Guellati, une juge délicieuse très bien aidée par Lyes Benmissiya et Mohamed Bensdira, ses deux conseillers, polyglotte, très fine, aussi fine qu'un bijou de cristal, au sang-froid de lézard gris et surtout faisant preuve d'une patience à toute épreuve!

Ajoutez un jeune compétent, et bruyant et procureur, Oussama Bensaâd, et vous comprendrez pourquoi ce procès restera dans les annales de la justice, comme étant un procès qui s'est déroulé sans accrocs ni recherche de poux dans la tête!