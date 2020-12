La commune de Draâ Ben Khedda atteint un seuil critique dans l'absence de gestion. Après les déchets ménagers, les trottoirs impraticables et les routes pleines de nids- de-poule et autres, cette fois, le marasme atteint les écoles. Dans certaines écoles primaires, les élèves étudient sous la pluie alors que d'autres, faute de chauffage, restent dans le froid glacial durant des heures. Au niveau de l'école primaire Amar Saïd située en plein centre-ville, les écoliers n'ont même pas de tableau accroché au mur. Pis encore, les sanitaires sont dans un état déplorable, faisant peser les risques de maladies sur les enfants.

Lors d'une réunion des parents d'élèves, ces derniers ont soulevé de nombreux problèmes au sein de l'établissement. Le premier est incontestablement le refus des responsables concernés au niveau de la mairie de réagir face à la situation, faute de maire qui a été «limogé» par le wali pour mauvaise gestion. Depuis que ce dernier n'est plus là, la mairie est dans une paralysie totale, étant donné que les au-tres élus et personnel n'ont pas de prérogatives et refusent toute initiative. Pour les parents, cette situation est intenable. Aussi, face à ce handicap, ces derniers ont pris la décision d'organiser un volontariat pour effectuer les travaux eux-mêmes.

En fait, le président d'APC de cette commune a été démis par décision du wali après un blocage des affaires de la commune qui a duré plus d'une année engendrant une absence totale de gestion. Mais, il semblerait que cette décision n'ait pas réglé le problème. Bien au contraire, elle l'a compliqué davantage. À présent, aucune partie n'accepte d'assumer la responsabilité laissant cette commune sans gestion! Les citoyens affirment que les pouvoirs publics qui ont pris cette décision doivent assumer leur responsabilité en revenant sur le terrain pour y voir les conséquences. Aujourd'hui, à cause de ce blocage, les décharges sauvages envahissent même le centre-ville. En ces journées pluvieuses, les eaux pluviales circulent dans tous les sens parvenant même jusqu'aux appartements situés au rez-de-chaussée de certains quartiers comme ceux de l'Aadl. La ville de Draâ Ben Khedda est toujours sans président d'APC. L'ancien ayant été limogé par le wali pour mauvaise gestion mais existe-t-il une loi permettant de remplacer administrativement un élu? Une chose est sûre, cette ville est invivable surtout en ces jours de pluies et d'hiver. Des monticules énormes de déchets en tous genres s'amoncellent chaque jour un peu plus sur les trottoirs, les places et les jardins publics. Les habitants de cette ville créée en 1888 assistent, impuissants, à cette clochardisation dont l'origine n'est pas seulement l'incivisme de certains citoyens. Les services concernés au niveau de la mairie ne semblent point s'en soucier. Alors que les déchets sont collectés à travers les quartiers sous la pression des habitants, aucune partie ne veut le faire pour les décharges sauvages qui s'entassent sur les trottoirs et surtout au stade situé au coeur de la ville.