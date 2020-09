Les mauvais payeurs sont de plus en plus indomptables ne s'acquittant plus des factures de la consommation de l'énergie, celles-ci sont, au dernier bilan avancé par la direction de la Sonelgaz d'Es Senia, de l'ordre de 318 milliards de centimes, dont 191 milliards de centimes constituent les redevances des ménages. Les administrations, les APC sont, quant à elles, redevables de 121 milliards de centimes. Le non-paiement de ces factures est, selon plus d'un client, lié aux aléas du Covid-19 et le confinement, tandis qu'à la Sonelgaz, l'on avance le cumul des factures antérieures, n'ayant pas été honorées. L'heure est à l'apaisement d'autant plus que cette entreprise, en se référant aux déclarations récentes du ministre de l'Energie, qui étudiait des «solutions de facilitation» pour le règlement des factures d'électricité et de gaz impayées en raison de la crise sanitaire induite par le Covid-19». «La Sonelgaz en tant qu'entreprise citoyenne est tout à fait consciente que l'étape actuelle est exceptionnelle et qu'elle engage par conséquent des décisions exceptionnelles», a-t-il expliqué, soulignant que «les solutions retenues seront en tout état de cause dans l'intérêt du citoyen». Mais, a-t-il souligné «Sonelgaz est une entreprise économique qui doit percevoir les montants des factures de ses clients pour pouvoir préserver son équilibre financier, la décision sera prise en étudiant tous les aspects». En attendant, les factures trimestrielles sont à la fois salées et douloureuses. Nombreux sont les consommateurs qui jugent que les factures sont curieusement élevées. Les récentes factures de consommation d'électricité et de gaz, élaborées par les services de Sonelgaz sur la base d'une «estimation automatique» de la moyenne de consommation, ont, dans leur majorité été rejetées par une grande partie des abonnés, ces derniers les jugeant exaspérantes, à telle enseigne que le «foyer de classe moyen peine à recouvrer ne serait-ce qu'une petite tranche de cette facture». Plusieurs abonnés ont, explique-t-on, pris leur courage à deux mains, en se rendant dans les locaux de la Sonelgaz pour demander des explications et tirer au clair cette nouvelle donne se greffant à la situation morose que connaissent les ménages. Déçus, nombreux ont été ces abonnés n'ayant pas pu avoir gain de cause. «Ils ne nous ont proposé aucune alternative. Ils croient que leurs compteurs sont justes», a-t-on déploré. Filiale du groupe Sonelgaz, la Société de distribution d'électricité et du gaz avait annoncé, début juin, sa décision de recourir à l'estimation automatique de la consommation moyenne de l'électricité et du gaz, cette entreprise n'a jusque-là fourni aucun détail sur le mode de calcul. «La facture de consommation d'électricité a été établie sur la base de la consommation moyenne du trimestre précédent», a-t-on expliqué.