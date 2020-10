La promotion du tourisme national «demeure tributaire de l'exploitation idoine des ressources locales», tels ont été les propos du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, lors d'une conférence de presse dispensée ce samedi, à Biskra.

Dans cette rencontre avec la presse, qui s'est déroulée à l'hôtel des Ziban en marge d'une visite de travail dans la wilaya, le ministre a souligné que l'Algérie dispose de multiples atouts qu'il faut exploiter dans chaque région pour développer le secteur, dont notamment le tourisme «religieux, thermal, historique et rural» des optiques qu'il a qualifiées de «fondamentales pour booster le tourisme local». Hamidou a relevé que chaque région a sa spécificité à l'instar de Laghouat dont la zaouïa Tidjania peut constituer un point de confluence pour ses adeptes dans de nombreux pays africains et le développement du tourisme religieux. Il citera aussi Biskra qui abrite le mausolée et la mosquée du compagnon du prophète Okba Ibn Nafaâ, qui se prête également pour ce type de tourisme en sus de ses stations thermales idéales pour le tourisme de santé très prisé par les familles algériennes.

Il a mis ainsi l'accent sur le potentiel d'exploitation des campagnes pour le tourisme assurant que l'investissement dans ce secteur est ouvert aux opérateurs pour apporter une valeur ajoutée au secteur. Il a également affirmé que l'Etat a mobilisé d'importantes enveloppes financières pour la réhabilitation des infrastructures touristiques susceptibles d'être classées au «patrimoine culturel». Le ministre Hamidou a indiqué que dans le cadre de la promotion touristique, quatre salons nationaux d'artisanat seront organisés pour valoriser le produit local et ouvrir la voie aux artisans pour participer aux expositions internationales. Il a, d'autre part, assuré qu'après la reprise du transport aérien, il sera convenu avec la compagnie nationale Air Algérie d'une réduction de 50% des prix des billets d'avion vers les zones sahariennes et les wilayas du sud du pays, afin d'encourager le tourisme domestique et permettre la découverte de ces régions touristiques. Le ministre a entamé sa visite de travail à Biskra par l'inspection des travaux de réhabilitation de l'hôtel des Ziban avant de se rendre à El Hadjeb, sur un site de projet d'un complexe touristique initié par un investisseur privé pour terminer son déplacement par la visite d'une exposition d'artisanat à la Maison dédiée à cet art.Il a également visité la mosquée Sidi Okba et l'entreprise de poterie d'El Kantara avant de présider à la fin de sa tournée, au siège de la wilaya, une rencontre avec les représentants de la société civile, au cours de laquelle il a insisté sur les contours de la nouvelle Algérie à travers l'avant-projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain.