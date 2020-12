Noble est le métier d'infirmière et d'infirmier, car ces personnes se dévouent au bien-être de ceux qui sont confiés à leur garde. Mais que dire lorsqu'une infirmière refuse de prodiguer des soins à un malade parce qu'il s'agit d'un... homme? Cela s'est passé en Algérie, dans un hôpital à Bouira, selon le site Observ Algérie. Des infirmières ont refusé de soigner un patient âgé de plus de 80 ans qui se tordait de douleur, après une intervention chirurgicale sur la prostate. Le vieil homme s'est présenté à cette structure tard dans la nuit et a été ausculté par un médecin de garde (une femme). Cette dernière a prescrit au patient une sonde urinaire en extrême urgence, afin de le soulager de ses douleurs et lui éviter toute complication. Mais voilà qu'au niveau des soins paramédicaux, l'urgence ne sera pas prise en charge et quatre infirmières vont prolonger la souffrance du malade en refusant de lui poser une sonde urinaire car c'est un homme. Elles lui ont demandé d'attendre l'arrivée d'un infirmier pour le prendre en charge. Ce qui va prolonger les souffrances de l'octogénaire d'au moins une trentaine de minutes. Indignée, la famille du malade a tenu à dénoncer ces pratiques qui n'honorent pas le secteur médical. Scandaleux! C'est le moins que l'on puisse dire.