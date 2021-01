Depuis l'indépendance, la place du magistrat dans la société est introuvable. Quelle est, au juste la place d'un juge ou d'un procureur dans le milieu où il évolue?

Dans les premières années 1980, un jeune procureur-adjoint venait d'être nommé à Alger. Il avait à peine 24 ans et se trouvait dans le parking du Palais de justice situé entre les rues de la Liberté et Abane Ramdane. La manoeuvre terminée, le jeune magistrat ferma la portière de sa BMW dernier cri, retourna les talons et monta au deuxième étage. Entre-temps, un célèbre avocat vit les manoeuvres du magistrat et lança en direction d'un confrère: «Vois-tu, ce qui fait plaisir à constater, c'est que ce jeune magistrat commence sa carrière avec une cylindrée. Plus tard, lorsqu'il aura une plus puissante et plus belle voiture, personne ne trouvera à redire.

En 1989, un président de chambre avait lu sur un canard qu'il possédait deux voitures de type R 25. Ce qui permit à certains mauvais esprits de le nommer «Monsieur le juge R 50», de monter tous les scénarios possibles et inimaginables. Alors que ceux qui connaissaient ce juge, faisant preuve pourtant d'une rectitude sans faille, ont dû se dire s'il pouvait faire une mise au point dans laquelle il ferait comprendre une bonne fois pour toutes que son oncle maternel possédait une palmeraie à Négrine (au sud de Tébessa).

Ainsi, la nouvelle fit le tour d'Alger et les sarcasmes sur le magistrat, en retraite, chez lui, à Négrine, moururent dans le brouhaha de la rumeur dévastatrice.

Aujourd'hui plus qu'hier, la rumeur fait rage et les mises au point les plus crédibles n'y pourront rien! Etre magistrat, de nos jours, peut être risqué à condition de n'avoir ni yeux, ni oreilles, ni...

Le facebook, en plus, font que la coupe est pleine!