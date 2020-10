Alors que la date de la rentrée scolaire approche, les parents continuent de s'inquiéter pour leurs enfants, d'autant plus, que le Covid-19 a connu ces derniers jours une ascension peut-être «inattendue» pour beaucoup. Dans ce contexte, rappelons que le professeur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie dans notre pays, a présenté l'exposé détaillé du protocole sanitaire mis au point dans l'optique d'un retour sécurisé des élèves sur les bancs de l'école. Mais cela ce fut au lendemain de la fixation des dates de la rentrée scolaire 2020-2021, au moment où le virus connaissait une baisse remarquable.

Les choses ont un peu changé puisque le virus se propage pour infecter de plus en plus de cas. Hier, il a dépassé les 200 cas et cela préoccupe aussi bien les parents que les enseignants. Pour l'instant, les dates de la rentrée sont maintenues et il est question de respecter les gestes barrières et d'être prudent. Les préparatifs avancent pour recevoir dans un premier temps les écoliers du primaire. La direction de l'éducation a mis le paquet tout en respectant les directives du Comité scientifique. On veille au moindre détail pour la réussite de cette rentrée. De leur côté, les parents s'appliquent pour enseigner à leurs enfants comment se protéger du virus.

Cette maman qui a deux enfants scolarisés nous confie: «Je reste inquiète malgré le dispositif mis en place, surtout quand il s'agit d'enfants, ils ne font pas vraiment attention», elle poursuit «il est certes, dans mes habitudes d'apprendre à mes enfants comment se protéger, néanmoins un enfant n'est pas aussi responsable qu'un adulte». Pareil pour ce père «un enfant reste un enfant, il est inconscient et peut dans un moment d'inattention attraper le virus». Notre interlocuteur poursuit, «les enfants doivent pourtant reprendre l'école, ils ne peuvent pas rester éternellement à la maison».

Les enseignants sont pourtant rassurants et confient que toutes les mesures de protection et de prévention ont été prises jusqu'au moindre détail et «nous veillerons au respect du protocole». Cependant, pour certains, les nouveaux chiffres sont inquiétants et ils se demandent «si c'est raisonnable de maintenir les dates fixées». Mais l'on sait maintenant, selon les conclusions du Comité scientifique, que ce sont les grands qui contaminent les plus jeunes et donc la vigilance est beaucoup plus demandée chez les parents que les enfants, notamment les moins de 11 ans, car avait averti le Comité scientifique «les enfants sont dans les cours; et ne respectent pas beaucoup la distanciation; parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe».

Concernant justement le dispositif proposé par le comité «le nombre d'élèves est divisé en deux; et jamais on aura 100% des élèves dans une même classe». C'est-à-dire «qu'on aura 50% à la fois, soit le matin et l'après-midi, soit un jour sur deux». Cette division des classes en deux groupes; ainsi que l'emploi du temps réduit feront en sorte à ce «qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans les écoles», a-t-on indiqué, ce qui est également une stratégie de prévention.