Des magistrats ayant avalé trop d'infos déguel... durant trois décennies entières, provenant des pays champions de «tout», et donneurs de leçons à tout-va, nous ont prié de leur accorder un abri dans cet... «espace», en vue de rendre la monnaie aux enfants des pays dits «libres, démocratiques, avancés et en avance sur tout et tous», puisque ce sont eux qui l'affirment.

Pour ce qui est de la morale, relevons simplement que la pédophilie est devenue un sujet aussi banal que la toxicomanie chez nous,. Le monde du clergé a lui aussi ses miniscandales devenus maxi, par le comportement de «pères» censés inculquer l'amour de Dieu, mais pas l'autre amour, sale, dégradant et malvenu! Viennent ensuite, l'infidélité, l'homosexualité, le lesbianisme et la pédérastie dans d'autres institutions au nom de la sacro-sainte liberté d'opinion et de comportement, qui laissent rêveurs.

En gymnastique, les «sportives» et les «sportifs» commencent à déballer les cochonneries, tout comme par exemple, en natation ou en lutte gréco-romaine. Les présidents de fédérations montrés du doigt, refusent de démissionner, du seul fait «qu'ils n'ont commis aucun délit.» Il y a matière à redire, selon une magistrate mère de famille qui s'interroge sur le «droit d'ingérence» prompt à se déclencher quand il s'agit des pays dits «sous- développés». Un procureur s'étonne que pas une chaîne occidentale et «donneuse» de leçons, n'ait parlé de la démarche humanitaire de notre pays, lors du déclenchement de la crise sanitaire due au «coronavirus» ou si vous voulez, «Covid-19» un virus qui déstabilisera la planète entière! De ce fait, l'Algérie allait être, comme d'habitude, au-devant de la scène mondiale.

En effet, au commencement de la crise sanitaire, notre pays avait affrété un avion qui a atterri en Chine, chercher, par précaution, non seulement, des Algériens, mais aussi des Mauritaniens, des Tunisiens et des Libyens.

Dans un autre domaine, imaginons qu'il y a eu chez nous, des attentats à la pudeur sur mineurs. Alors là, nous étions bons pour des infos en boucle à ne pas en finir, entrecoupé par des flashs d'envoyés spéciaux qui sont venus en découdre avec le régime en place, responsable de tous ces maux! Mais que voulez-vous, lorsque nous avons pour ennemi éternel, un ennemi d'hier, d'aujourd'hui et de demain, le résultat ne peut être que celui-ci! Il est bon de marquer une pause...

Le dernier coup en date remonte au jeudi 23 juillet 2020, lorsque des propos clairs du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, ont été volontairement déformés dans le seul but de porter atteinte au fameux slogan: «Peuple-armée, frères, frères!».