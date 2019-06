Maître Mohamed Djediat avait ce jeudi la lourde tâche de défendre un accusé de détention et de commercialisation de came, condamné à une peine de vingt ans de réclusion, prononcée par contumace par le tribunal criminel du coin. Une véritable bombe venait d’éclater dans le quartier de Halim.

Le détenu qui avait vidé la veille du procès, le mandat d’arrêt, faisait une tête, mais alors une tête, je ne vous dis pas ! Cette attitude a habité l’esprit de Fouad.G. Trente-deux printemps ronds, au moment où il apprit en taule que l’un de ses amis, l’avait « vendu » aux enquêteurs ! Il est rare que des infos de cette qualité, échappent à l’œil de la police judiciaire, prompte à exploiter toute info pouvant faire avancer l’enquête.

A partir de cette info-clé, l’avocat d’Alger-Centre bâtit sa plaidoirie sur ce tuyau policier qui va servir plutôt la justice que l’accusé. « Mon client a été condamné sur la base de simples déclarations et j’ajouterai même... mensongères, car d’abord et avant tout, la loi veut que le témoignage d’un inculpé ou d’un accusé sur un autre est nul et non avenu ! Ensuite, l’accusé a, depuis le début, nié fortement, je dirai même, plus de cent fois, être lié à un quelconque trafic de drogue. Le seul point que le tribunal criminel doit retenir est que l’accusé est le voisin de palier de Halim.B. Est-ce possible de nos jours de condamner un homme parce qu’il est le voisin d’un trafiquant de drogue ? Allons, allons, soyons plus mesurés et plus sérieux que cela. Peut-on envoyer un individu à la potence en 2019, sans aucune preuve ? C’est inhumain, cruel et insupportable ! Monsieur le procureur général se trompe d’époque. Ses demandes sont à l’opposé du raisonnement ! Quand bien même, il y aurait des preuves préfabriquées, les membres du tribunal criminel doivent aller au bout de l’intime conviction. Regardez bien l’accusé.

A-t-il la tête d’un trafiquant ? D’un bandit. Dun loubard ? Non, c’est un citoyen simple qui travaille et son quotidien ressemble à celui de tous ceux qui se lèvent tôt bosser et ramener à leurs nombreux enfants le pain dont ils ont tellement besoin. C’est pourquoi, le seul, l’unique verdict que vous prononcerez, ne peut être que l’acquittement !» Le conseil a fini en disant tout, la conscience tranquille. Après de longues délibérations, le tribunal criminel revient avec la sentence réclamée par le chevronné avocat : l’acquittement !