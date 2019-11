Les sempiternelles ruptures de canalisations et les pénuries d’eau potable qui s’ensuivent, affectant des milliers de foyers, doivent forcément cesser un jour. On est tenté de le croire à la faveur du déplacement effectué par le directeur de l’Algérienne des eaux dans la wilaya de Béjaïa, un déplacement ponctué par des visites sur le terrain mais aussi une séance de travail avec les autorités de la wilaya. Le directeur général de l’Algérienne des eaux, Smaïl Amirouche a, au cours de ce mini conclave, fait part d’une «opération portant rénovation et protection de la conduite DN 700 sur 22 km, située sur l’oued Agrioun». Cette conduite, qui alimente une partie de la ville de Béjaïa en eau potable, subit chaque année les revers d’une météo qui se gâte. «L’étude de ce projet a été finalisée et achevée et une enveloppe financière estimée à 1 milliard de DA a été dégagée par le ministère des Ressources en eau pour financer les travaux», avons-nous appris auprès de la cellule de communication de la wilaya, qui précise qu’ «un dispositif d’urgence va être installé incessamment (…) pour intervenir en cas de besoin», ceci en attendant le lancement des travaux de ce projet. L’accent a été mis sur les insuffisances qu’accuse la wilaya de Béjaïa en matière d’alimentation en eau potable par les différents intervenants, mettant en exergue les nombreuses pénuries qui frappent de nombreuses communes de la wilaya et auxquelles il faudra bien trouver une solution, laquelle se matérialisera par des projets du ministère des Ressources en eau, dans un futur proche. Le projet de réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer à Béjaïa, n’a pas été en reste, puisque le DG de l’ADE a révélé que «les travaux vont être lancés incessamment.» Toute la région maritime du littoral ouest de la wilaya de Béjaïa est fortement alimentée en puits privés, ce qui reste «incompréhensible» pour les différents intervenants qui n’ont pas hésité à interpeller le premier responsable de l’ADE qui, en réponse aux attentes, a indiqué que «le marché est programmé pour son examen en commission intersectorielle pour lundi prochain», selon les propos rapportés par la cellule de communication de la wilaya. Ce projet connaîtra même l’augmentation de sa capacité qui passera de 50 000 m3/j à 200 000 m3/j, de quoi réjouir les habitants qui déjà à l’annonce du projet avaient émis des doutes quant à la capacité. Prévue pour être implantée sur le littoral de la commune de Toudja, plus exactement à Tighremt, cette station sera réalisée sur un terrain relevant du domaine forestier. Elle ne risque donc aucun blocage. Ce projet soulagera considérablement l’approvisionnement en eau potable, notamment des villageois de Toudja, Adekkar, Taourirth Ighil, Tifra et les communes de la bande maritime, comme Saket, Béni Ksila et Boulimat.