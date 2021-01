Les souscripteurs Aadl 2013 reviennent à la charge après une semaine de leur précédente action. Hier, dans une déclaration rendue publique, leur association a annoncé de prochaines actions de protestation afin de faire accélérer la cadence de réalisation de leurs logements attendus depuis maintenant plus de 8 ans. Un sit-in devant le siège de la wilaya est donc prévu la semaine prochaine, après un autre observé avant-hier. Ils étaient nombreux à répondre à cet appel lancé par la même association qui est sur le terrain depuis des années.

En fait, ce programme Aadl accuse des retards sans précédent dans la wilaya de Tizi Ouzou. Des retards que le manque de foncier ne justifie point, estiment les souscripteurs qui se disent lassés par les promesses non tenues et l'incapacité des responsables de ce chapitre au niveau de la wilaya de faire avancer les chantiers. Une incapacité qui fait que la majorité des logements ne sont pas encore lancés alors qu'une partie dont les chantiers ont été lancés accuse des retards dans l'avancement des travaux.

Aussi, ces dernières années, le siège de la wilaya de Tizi Ouzou est devenu la Mecque des souscripteurs regroupés au sein d'une association pour défendre leurs droits. Des sit-in devant le siège de cette institution n'ont pas cessé, mais les chantiers n'ont pas avancé. D'autres rassemblements sont organisés sur les lieux où se trouvent les chantiers mais sans aucun résultat. Cependant, sans se décourager, l'association des souscripteurs poursuit sa lutte afin de réaliser le rêve de prendre les clés en mains un beau jour dont la date reste aussi lointaine qu'incertaine.

À noter, par ailleurs, que selon les représentants des souscripteurs des logements Aadl 2013, le quota réservé à la wilaya de Tizi Ouzou, depuis 2013, est estimé à près de 12000 logements, dans le cadre de formule location-vente. Les mêmes responsables précisent, non sans amertume, que sur ce total de logements dont a bénéficié la wilaya, plus de 8000 unités ne sont pas encore lancées. Pourtant, du point de vue statistiques, le quota dont a été dotée la wilaya dépasse le besoin exprimé où le nombre de souscripteurs, tous programmes Aadl recensé, qui sont au nombre le 11 700. Dans ce labyrinthe de chiffres, les mêmes responsables relèvent que sur le total de ce besoin, seules quelque 3700 unités ont vu leurs travaux de réalisation lancés. Sans aucun effort pour trouver des solutions aux obstacles qui retardent le lancement de ces logements, les responsables ne semblent, selon les souscripteurs, pas faire de gros efforts pour lever ces embûches. Des embûches qui se résument, dans la majeure partie des cas, à des litiges sur les assiettes foncières.

Enfin, il est à rappeler que le dossier du logement connaît des retards énormes dans la wilaya de Tizi Ouzou. De nombreux chantiers accusent actuellement des retards dans la réalisation et dans le lancement, pour motif, le manque de foncier. Les oppositions sont en grande partie derrière cet état de fait qui fait que même une partie des logements finis n'est pas encore alimentées en gaz et électricité, à cause de ce même phénomène.