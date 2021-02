Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé une bande de malfaiteurs pour trafic de drogue et de psychotropes et détention sans autorisation de produits pharmaceutiques, a indiqué, hier, un communiqué des mêmes services.

Agissant sur la base d'informations, les éléments de la 9ème sûreté urbaine de Aïn Naâdja relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont arrêté le principal mis en cause et ses deux acolytes, et saisi 5 morceaux de cannabis et 230 comprimés psychotropes de différents types et marques, une arme blanche et 315500 dinars, précise la même source.

Par ailleurs, grâce à l'exploitation des appels de signalement reçus au niveau de la salle des opérations, les interventions de la police ont permis l'arrestation de sept individus à Mourad Rais, Hussein Dey, Baraki, Sidi M'hamed, Birtouta et Draria, et la saisie d'une moto, d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable et de 29000 dinars en liquide.

Ces opérations ont également permis la saisie de 2 armes blanches, une quantité de cannabis et 10 comprimés psychotropes.

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger appellent les citoyens à «contribuer davantage à l'équation opération sécuritaire» et mettent à leur disposition les numéros de la direction générale de la Sécurité nationale (Dgsn), la ligne verte 1548, le numéro de secours 17 et la ligne 104, en sus de l'application «Allo Chorta», ainsi que la page Facebook de la sûreté de la wilaya d'Alger pour tout signalement.