Nos forêts dévastées.. 160 hectares ont été détruits et ravagés par les feux. Un véritable désastre a touché nos forêts. Depuis quelques jours des centaines d’incendies ravagent les forêts du centre, et de l’ouest du pays. Les pompiers forestiers connaissent la saison la plus dure qu’on ait vue depuis des années. Le constat est sans appel. Des arbres, dont les racines remontent à des siècles ont été incendiés, des animaux ont péri, des maisons parties en fumée, des familles ont fui les feux et une vingtaine de blessés enregistrés en seulement quelques jours. Tizi Ouzou et Bouira sont les villes les plus touchées par ce désastre. Contactés, hier, par nos soins, les services de la Protection civile ont indiqué qu’ils luttent depuis une semaine contre les feux de forêts. Pas loin qu’hier, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l’extinction de 20 incendies, à travers le territoire national. La même source ajoute que, plusieurs incendies ont été enregistrés ce week-end dans plusieurs régions du pays, notamment dans la wilaya de Bouira. « Une vingtaine de personnes ont été évacuées vers l’hôpital de Lakhdaria suite à des brûlures légères et des asphyxies », ajoutant que le dernier bilan établi évoque 19 foyers d’incendies en l’espace de 24 heures. Plus de 20 hectares ont été ravagés par les feux de forêts qui sévissent depuis une semaine dans les montagnes de Bouira, selon le bilan de la Protection civile. Il précise que 500 arbres fruitiers ont été détruits. « Le plus important incendie s’est déclaré mardi sur les hauteurs des communes de Lakhdaria, Kadiria, Boukram et El Mokrani au nord-ouest de la wilaya de Bouira », ajoute la même source.«La faune et la flore sont les principales victimes des feux de forêts qui se sont multipliés ces derniers jours dans la wilaya de Bouira, notamment dans sa partie nord-est, où plusieurs hectares de forêts et des dizaines d’espèces animales ont été décimés par les flammes à Tikjda et à Tala Rana », précise la Protection civile. Malheureusement, la situation s’est amplifiée en raison de la hausse des températures et des vents qui sévissent dans cette région montagneuse, ce qui soulève chaque jour les inquiétudes des habitants des villages environnants. Ce qui complique la tâche des pompiers est le manque de pistes d’accès et d’eau. Il est important de souligner, que les incendies, enregistrés, étaient survenus dans des zones forestières et montagneuses inaccessibles aux brigades mobiles de la Protection civile mobilisées sur le terrain. A Tizi Ouzou, le bilan établi par les agents de la Protection civile, donne des sueurs froides ! Un total de 127 ha de couvert végétal et environ 1500 arbres fruitiers, notamment des oliviers, ont été brûlés dans les 51 incendies enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou. « Il s’agit de 70 ha de broussailles, 35 ha de maquis et 22 ha de forêts. Ces 51 feux qui ont été tous maîtrisés, ont touché les localités de Tigzirt, Bouzeguene, Béni Aïssi, Beni Douala, Tizi Gheniff, Boghni, Tizi Ouzou, Ouadhias, Illilten, Tirmitine, Yakourene, Ait Toudert, Ait Yahia, Ath Yenni, et Irdjen », indique la même source. On note dans ce cadre, qu’une cellule de crise a été installée pour suivre la situation et recenser les dégâts occasionnés par ces feux. Neuf autre hectares ont été détruits à Tissemsilt. « Un incendie, déclaré ce jeudi au village de Oum Laâlou dans la commune de Tissemsilt, a détruit plus de 9 hectares de céréales »,a-t-on appris des services de la Protection civile, qui précise que l’intervention des agents de la Protection civile a permis de sauver 20 ha de la surface restante des récoltes de blé dur et d’orge dans la même exploitation. A présent, les causes des incendies qui ravagent nos forêts restent inconnues. Accidentelles ou intentionnelles, telles sont les questions qui préoccupent les habitants.