La cellule de communication de la direction de la santé et de la population fait état de «15 établissements scolaires où sévit la Covid-19 au niveau de la wilaya d'Oran depuis le début de l'année scolaire en cours. La même source ajoute que «deux écoles ont été entièrement fermées pendant une semaine tandis que le reste est constitué de classes ayant fait l'objet de fermeture étant donné» que ces derniers ont compté des cas positifs». Selon la même source «77 enfants et 25 enseignants ont été testés positifs», soulignant que «ces cas ont été révélés suite à des enquêtes épidémiologiques ayant été menées par la DSP et les établissements de santé». «Ces enquêtes ont été effectuées dans le milieu dans lequel évoluaient les sujets en question». «Il s'agit de cas asymptomatiques qui n'ont pas nécessité un traitement», ajoute le docteur Boukhari soulignant que «le confinement et la distanciation sociale étaient la seule recommandation qui leur a été adressée». Et d'ajouter qu'«aucun cas n'a été enregistré dans les écoles depuis une semaine», expliquant que «la situation épidémiologique est d'autant plus stable que le taux d'occupation des unités Covid ne dépasse pas les 25%. L'Etablissement hospitalo-universitaire du 1er-Novembre 1954 passe à l'action. Mobilisé, pendant de longs mois, pour faire face à la propagation de la Covid-19, le personnel soignant de l'EHU est de nouveau mobilisé pour lancer la campagne de vaccination. La directrice de la communication de cet hôpital, Hayet Missoum, affirme que «l'EHU déploie 200 infirmiers et une cinquantaine de médecins pour mener cette opération de vaccination rentrant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19», ajoutant que «l'EHU prévoit la vaccination de pas moins de 1000 personnes chaque jour». Sur le plan logistique, les moyens ne risquent pas de manquer. La directrice de la communication précisera que «l'hôpital mobilise tous les moyens nécessaires pour l'opération de vaccination contre la Covid-19», expliquant qu'«il s'agit de neuf congélateurs à moins de 80 degrés, 16 chambres froides dont une dizaine de 100 mètres cubes de température négative de moins de 30 et 40 degrés, en plus de plusieurs autres réfrigérateurs». Ces moyens, ajoute la même source, serviront «pour la conservation du vaccin».