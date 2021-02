La gestion du stock de médicaments dans les hôpitaux laisse-t-elle à désirer? La question qui a depuis longtemps tourmenté l'opinion publique, vient de trouver sa réponse dans cette affaire qui vient éclabousser l'hôpital Ibn Sina d'Annaba. En effet, le juge d'instruction relevant du tribunal d'Annaba, a ordonné, en fin de semaine, le placement sous mandat de dépôt, d'un agent de sécurité au CHU Ibn Sina et un infirmier activant dans une structure sanitaire de proximité, délégué à l'aéroport Rabah Bitat d'Annaba, apprend-on de source juridique. La même source a ajouté qu'un médecin généraliste domicilié dans la wilaya de Guelma a été placé sous contrôle judiciaire. La mise à nu de ce scandale est survenue, suite à un contrôle de route routinier, nous explique-t-on, lorsque l'indélicat agent de sécurité a été arrêté au point de contrôle, installé sur le tronçon routier du Pont-Blanc, par les éléments de la police. Après le contrôle identitaire et la vérification des documents de la voiture, les policiers effectuant le contrôle, ont comme à l'usage jeté un oeil sur la voiture, pour remarquer une importante quantité de médicaments, a expliqué notre source. L'aspect intriguant et le flair des policiers ont fait qu'ils ont eu des soupçons sur la nature et l'origine des médicaments. Interrogé sur la provenance des médicaments, l'indélicat agent de sécurité, trahi par le défaut de facturations, est passé aux aveux sans aucune pression. Conduit au siège de la sûreté de wilaya d'Annaba, le prévenu a, dans le détail, fait état des actes de vols des médicaments opérés au CHU Ibn Sina d'Annaba. Le lot de différents médicaments découvert et saisi dans le véhicule du prévenu, sont utilisés, nous explique t-on, pour les soins intensifs dans les services de la réanimation et les urgences. Cette importante quantité de médicaments était destinée à la contrebande «médicale», puisque selon les explications de notre source, le prévenu agissait en rapport avec l'infirmier de l'aéroport d'Annaba. Ce dernier nous précise t-on, vendait ses médicaments à un médecin généraliste activant dans la wilaya de Guelma. Aussitôt interpellés, les deux autres mis en cause ont été soumis aux mesures d'usage, avant d'être déférés, ainsi que le principal mis en cause, l'agent de sécurité en l'occurrence, par-devant le procureur de la République, près le tribunal d'Annaba. Le magistrat a transféré le dossier de l'affaire, ainsi que les trois prévenus, vers le juge d'instruction, relevant de la même institution juridique, à l'issue de laquelle ce dernier a placé l'agent de sécurité et l'infirmier en détention préventive, pendant que le médecin généraliste a bénéficié de la mise sous contrôle judiciaire, a conclu la même source.