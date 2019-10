Emoi et désolation se lisaient sur les visages des employés de l’aciére algéro-turque ainsi que sur ceux des habitants de Chehaïria, localité rattachée à la commune de Béthioua, située à quelque 50 kilomètres à l’est de la wilaya d’Oran. Pour cause, une forte explosion, survenue hier matin, au niveau de l’unité de dépoussiérage du complexe, a fait deux morts ayant perdu la vie dés la déflagration ressentie à plusieurs kilomètres de la ronde. Et ce n’est pas tout. Un autre employé a été grièvement blessé . Il a été transféré à l’hôpital d’El Mohguen où il a été admis et soumis à des soins intensifs. Des équipes spécialisées étaient sur place pour enquêter sur les causes de cet incident tandis que les circonstances de ce drame n’ont pas été encore connues. «L’enquête ouverte en est à ses premiers rounds», a-t-on affirmé. Cette usine, Tosyali, est une société de droit algérien, spécialisée dans la sidérurgie, entrée en production depuis 2013 dans le cadre d’un investissement réalisé par un opérateur turc.