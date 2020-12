L'autre pandémie contre laquelle les mesures à prendre sont plus que nécessaires: la mort par le monoxyde de carbone, ce phénomène continue à faire des victimes décimant des familles entières. Récemment, deux personnes, âgées de 61 et 56 ans, sont décédées par asphyxie suite à l'inhalation du monoxyde de carbone (CO) émanant d'un chauffe-bain de leur habitation située à Hassi Bounif, à l'est d'Oran. Les corps sans vie des deux victimes ont été transférés à la morgue de l'hôpital de l'Usto. À l'ouest de la ville, très précisément dans la cité des 1505 Logements, à Maraval, les services de la Protection civile ont opéré une intervention de sauvetage de trois membres de la famille ayant inhalé une bonne dose du même gaz. Les victimes ont été sauvées in extrémis; ils ont, sur place, bénéficié des premiers soins avant d'être évacués vers les services des urgences du Chu Benzerdjeb. Hier, trois personnes, deux jeunes hommes âgés de 23 et 28 ans, et un enfant âgé de tout juste un an, ont perdu la vie, des suites de l'inhalation du monoxyde de carbone qui s'est dégagé à partir du chauffe-bain de leur domicile sis dans le quartier El Bahia dans la commune d'Aïn El Türck. Les éléments de la Protection civile dépêchés sur place ont, après avoir accompli les formalités liées à la constatation du lieu du drame et de ses circonstances, procédé au transfert des trois dépouilles mortelles vers le service de la morgue de l'hôpital de la même ville. Une action de sensibilisation du grand public aux dangers des installations intérieures de gaz et l'utilisation d'appareils non conformes a été lancée par la direction locale de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (Sadeg, filiale du groupe Sonelgaz) L'initiative vise à expliciter les conditions d'installation et de raccordement au gaz à l'intérieur des habitations et d'utilisation des appareils normalisés pour éviter les accidents domestiques mortels liés aux fuites et à l'inhalation de gaz.