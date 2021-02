La RN26 est restée fermée à la circulation routière, pour la deuxième journée consécutive, à l'entrée de la ville de Sidi-Aïch. Cette action est initiée par les transporteurs privés de voyageurs de Sidi-Ayad qui protestaient contre la délocalisation vers une nouvelle station qui leur a été affectée à Sidi Aïch, par les autorités, dans le cadre d'un nouveau plan de circulation. Hier encore, les transporteurs publics de voyageurs ne voulaient rien savoir exigeant coûte que coûte de retrouver leur ancien arrêt.

Comme à chaque fermeture de route, les usagers souffrent le martyre pour rejoindre leurs destinations. Le phénomène des coupures de route, qui a connu un répit durant tous les mois qu'aura duré le Hirak, a repris de plus belle ces derniers mois dans la wilaya de Béjaïa. L'accalmie a pris fin avec le Hirak. Depuis le début de l'année 2020, le fléau s'est réinstallé sur les axes routiers principaux desservant le chef-lieu de wilaya, Béjaïa, qui est, alors, devenue inaccessible, parfois durant plusieurs jours Quitter ou rejoindre la ville de Béjaïa était devenu un calvaire. La radicalisation de la protestation, qui n'y est pas sans conséquences, a engendré des colères tant sur les réseaux sociaux qu'au niveau des endroits de fermeture. «Je viens de passer par là, il faut changer de bus (transit) pour venir à Bejaia, une poignée de jeunes ont fermé la route avec deux pneus, wallah c'est malheureux», commente cet usager.

Sans manquer de relever la dangerosité de ce fléau pour l'ordre public et son coût économique pour la région. Il va de soi le discrédit qui frappe les élus des assemblées locales (APC et APW), incapables de s'adresser à leurs concitoyens, encore moins de les ramener à la raison. Les coupeurs de routes trouvent leur prétexte dans les insuffisances du cadre de vie et d'autres problèmes socio-économiques. Ils ne se cachent guère du diktat qu'ils imposent ouvertement au droit de circulation et ce en toute impunité. «Pourquoi les pouvoirs publics n'agissent-ils pas pour prévenir et endiguer ce phénomène? La fermeture de la voie publique, l'entrave à la circulation

des personnes et des biens relèvent du pénal! Le délit est sanctionné par 10 ans de prison ferme et de fortes amendes. Pourquoi la justice ne s'autosaisit-elle pas? Quel lien avec la conjoncture politique actuelle marquée par les tentatives institutionnelles d'absorption du Hirak et de prévention du retour des marches populaires? À qui profitent les coupures intempestives des axes routiers? Autant de questions que se pose l'écrivain Rachid Oulebsir dans un post sur sa page facebook.

D'autres personnes comme lui se contentent de réagir superficiellement pour condamner les actions musclées et demander aux pouvoirs publics d'intervenir, non pas pour régler les problèmes posés par la voie du dialogue, mais pour rouvrir la route. En touts état de cause, le phénomène des fermetures lasse plus d'un et à la longue, il pourrait être source de rixes ou de bagarres entre ses initiateurs et ceux qui en pâtissent. «Ce jour-là peut-être les pouvoirs publics réagiront», ironise cet employé du port de Béjaïa, qui fait au quotidien la navette entre son domicile, à Sidi Aïch et son lieu de travail.