Une drôle d'affaire rocambolesque a eu lieu, en fin de semaine, au tribunal du coin, lorsqu'un jeune excité fut amené par-devant le procureur de la République, de permanence ce samedi de la mi-novembre 2020. Il est franchement embêté par cette situation qui aurait pu être étudiée à la plus proche sûreté urbaine du domicile des plaignants.

En effet, Ramdhane Z. un jeune malade, comme il l'a fortement souligné devant les flics qui n'ont pas voulu le croire, même s'il a avancé le fait qu'il n'a pas du tout l'allure récidiviste en la matière. Il avait été pris dans un coin du jardin de la cité, le pantalon baissé sur les chevilles, en train de nettoyer les selles qu'il n'avait pu retenir, empressé qu'il était, à la suite de l'absorption d'un sensible médicament. Ce qui est d'abord, et avant toute autre explication, en soi, interdit par la loi!

Auparavant, il est bon de rappeler, à titre d'infos, que de pareils gestes, ne sont pas permis par la société et ce n'est pas blasphémer que d'affirmer sans crainte d'être contredit, que des gestes pareils s'apparentent à de l'exhibitionnisme! Or, en procédant à son interpellation musclée selon l'inculpé, les flics auraient pu lui passer un de ces savons, à la limite le gronder, faire de sévères mises en garde, le laisser rentrer tranquillement et les ennuis ne seraient pas aujourd'hui de la partie!