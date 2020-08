Abdelkrim Djaâdi, le valeureux et excellent magistrat vient d'être nommé à la tête de l'Ecole nationale de la magistrature de Koléa (Tipasa). Pour un coup d'essai, Zeghmati a fait un coup de maître! C'est même la plus sensée et la plus réfléchie des décisions qu'a prises le ministre depuis son installation! Présenter le nouveau directeur de l'ENM, serait superflu. Connu pratiquement par plus des deux tiers des quelque 6000 magistrats, Djaâdi qui était à l'extrême-Est du pays depuis plus de 3 ans (procureur général de Guelma et Tarf), Djaâdi revient dans la région Centre du bled où il a fait ses classes et ses sorties qui ont laissé coi ses nombreux amis, collègues et tous les partenaires de la justice. Cultivé à l'extrême, professionnel jusqu'au bout des doigts, jovial, bon collègue, toujours à l'écoute de l'autre, doté d'une intelligence sans égal, Abdelkrim Djaâdi va prendre une école jusque-là, domaine réservé aux non-magistrats, avec des postes spécifiques là aussi réservés aux non-magistrats, des responsables forts en tout sauf dans le domaine de la magistrature. Evidemment, Djaâdi va prendre en considération ces paramètres pour redémarrer sur des bases solides. Il lui faudra dépoussiérer l'école et ses recoins, les plus pourris et utiliser les têtes-de-loups les plus efficaces pour enlever sans trop de dégâts, les «toiles d'araignées» qui dénaturent l'Etablissement qui a besoin d'être repris en main car il s'agit des juges et procureurs de demain. Il nous faut rappeler au nouveau patron de l'Ecole qu'en 2014, un candidat avait été admis avec la minable note de 7,25/ 20? Nous ignorons quel poste il occupe maintenant en 2020, le 29 août 2020, et quel tribunal de quelle cour l'abrite? De l'avis d'un vieux procureur en retraite depuis peu, «on n'a qu'à lui confier un poste administratif». Au nouveau boss de l'Ecole, nous suggérons de former une équipe solide, homogène et compétente sur tous les plans comme cela, il ne perdra pas de temps dans la recherche du type qui convient à son programme. Avec les idées claires qu'il traîne, la bouillante envie de bien faire et l'absence totale de mépris, feront que la réussite lui tend les bras.