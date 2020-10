L'émoi régnait, hier, à l'hôpital d'El Kettar, à Alger! Un autre «soldat blanc», s'en est allé, emporté par ce terrible ennemi invisible qu'est le Covid-19. Il s'agit du coordinateur paramédical de cet EHS, Djamel Chekir. Un professionnel qui a répondu à l'appel de la nation pour venir en aide aux patients. Celui qui est très apprécié par ses collègues ou les patients, est sorti volontairement de sa paisible retraite pour monter au front dans cette guerre qui ne dit pas son nom. «Retraité depuis quelques mois, il s'est proposé d'assurer, à titre gracieux, le suivi des cas de coronavirus au début de son apparition en Algérie», a souligné le ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Ismaïl Mesbah, présent à titre amical à l'hommage que la direction et le personnel de l'EHS d'El Kettar a organisé, hier, à la mémoire de ce héros des temps modernes.

Des citoyens lambda, des médecins et des paramédicaux d'autres hôpitaux ont tenu à être présents à cette cérémonie des plus symboliques pour que l'Algérie n'oublie pas cet infirmier qui a été au front de toutes les maladies transmissibles qu'a connues le pays. «Je suis content qu'on ait pensé à honorer le défunt et tenais à y être présent à titre amical. Djamel Chekir, un enfant de l'hôpital El Kettar, qui s'est sacrifié pour celui-ci. C'était une personne engagée, volontaire durant son parcours professionnel, admirable en dépit des difficultés», a soutenu le professeur Mesbah, très affecté par la mort de celui qu'il a eu à côtoyer durant son parcours professionnel.

«C'est un moment qui va nous marquer. Il a pris la décision de rester encore à El Kettar et il l'a payée de sa vie. J'en garde le meilleur des souvenirs en termes d'exemplarité et d'amitié», a ajouté le ministre délégué pour évoquer la mémoire de celui qui a toujours fait du bien-être des patients sa priorité. La démarche qu'il a accomplie au mois de mars dernier sera à jamais gravée dans l'histoire de la santé du pays.

Les larmes aux yeux, le directeur de l'EHS d'El Kettar se souvient du jour où il l'a appelé pour lui annoncer que le coronavirus avait fait son apparition dans le pays. «Je n'oublierai jamais que lorsque je lui ai annoncé au téléphone les premiers cas de coronavirus détectés ici, Djamel m'avait assuré qu'il se présenterait dans les minutes suivantes.

Ce qu'il a fait...», soutient son ancien directeur. Le nom de Djamel Chekir restera gravé en lettres d'or pour sa belle et noble carrière qui s'est conclue par une émouvante histoire digne d'un film dramatique. Actuels et anciens collègues ont été unanimes à relever, pour leur part, le dévouement et l'humanisme exceptionnels ayant caractérisé le regretté, qui était aussi connu pour être particulièrement enclin à servir les plus démunis parmi les malades. «Il était un concentré de bienveillance et s'est voué corps et âme à son travail. C'est à lui que l'hôpital doit grandement l'organisation du service Lavran et Nicolle, dédié au suivi des sidéens et des malades atteints d'hépatites», a indiqué le docteur Sihem Bourghoud. Proche ami et collègue du défunt, 33 ans durant, le docteur Ali Belhacène a tenu, pour sa part, à rappeler «les défis relevés en commun» face à l'épidémie du choléra ayant sévi en Algérie durant les années 80 et qui les a contraints à «ne point quitter l'hôpital pendant des jours», pour dire le dévouement de cet homme envers ses patients au point où cela lui aura coûté la vie.

Pour clore cet émouvant hommage, le Cercle de l'établissement d'El-Kettar a été baptisé de son nom, lui qui y a exercé durant plus de 40 ans, devenant ainsi le doyen des paramédicaux de cette structure sanitaire. Repose en paix Si Djamel, l'Algérie se souviendra de ton geste héroïque...