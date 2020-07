Avec un mouvement mensuel à hauteur de 400 milliards de dinars, généré par 22 millions de comptes de chèques, la situation dans laquelle se trouvent les bureaux de postes, depuis quelques jours, s'aggrave sensiblement. Et pour cause, les effets de la pandémie du coronavirus, l'impact des règles de prévention et de lutte et le recul de l'activité économique, ont fini par réduire considérablement la capacité des établissements financiers, notamment le réseau postal à assurer leurs services de façon efficace. Une situation qui a généré un engouement et une grande panique auprès des citoyens, à l'origine des rassemblement et des queues interminables constatés devant les bureaux de postes, Dans ce sens, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a présidé, mardi dernier une réunion interministérielle consacrée à l'examen de la situation de la disponibilité des liquidités dans les bureaux de postes face à la pression de la demande de la clientèle, à l'issue de laquelle les premières instructions ont été adressées au département et services, en vue de désamorcer cette situation de stress. Ainsi, il a été décidé « d'étaler, pendant tout le mois calendaire, le versement des salaires, des retraites et des aides sociales de l'Etat et d'adapter les horaires de travail des bureaux de postes en fonction de la demande exprimée, ainsi que l'élargissement de l'accès aux guichets automatiques des banques en mettant en oeuvre rapidement l'interopérabilité des systèmes monétiques d'Algérie poste et celui des banques»,c'est du moins ce qui ressort du communiqué du Premier ministère, qui précise que «la situation actuelle ne se pose pas en termes de disponibilité de liquidités, mais elle est plutôt la résultante d'une conjoncture tout à fait particulière liée aux impacts de la situation sanitaire qui a provoqué un ralentissement de l'économie avec ses conséquences sur la circulation et de recyclage des liquidités». Dans le même sillage, le Premier ministre a évoqué «la nécessaire implication des walis pour superviser et accompagner par des escortes les mouvements de fonds entre les agences excédentaires et les agences en déficit de liquidité, l'accélération du processus permettant aux banques et établissements financiers de verser leurs excédents de trésorerie dans les bureaux de postes». À ces mesures s'ajoutent «l'encouragement des acteurs de la société civile à apporter leur assistance à l'organisation des files d'attente à l'extérieur des bureaux de postes et faire respecter les règles de distanciation sociale avec l'aide des services de sécurité qui sont constamment mobilisés pour la sécurité des citoyens». Hormis les mesures techniques, suscitées, qui contribueront à alléger la tâche des bureaux de postes, les pouvoirs publics semblent réitérer l'appel à la mobilisation de tous, citoyens et administrations, à coopérer dans le même sens, pour dépasser ce cap difficile lourdement affecté par la crise sanitaire, mettant en avant l'importance des actions de la société, et son rôle de trait d'union, entre le citoyen et l'Etat. De son côté, intervenant sur les ondes de la Chaîne 3, Abdelkrim Dahmani directeur général d'Algérie poste, réaffirme le respect des instructions du Premier ministre, à travers « un travail de coordination entre la Banque d'Algérie et Algérie poste, qui est en train de se faire pour mettre fin à cette crise. Ce dispositif a déjà permis de mobiliser pour le mois de juin 285 milliards de dinars des retraits au niveau de la banque d'Algérie, qui a su mobiliser, pour l'encaissement et les virements au niveau des bureaux de postes, à hauteur de 91 milliards de dinars». Revenant sur les raisons principales de ce problème de manque de liquidités, Dahmani évoque « la baisse des retraits au niveau de la Banque d'Algérie due principalement à la situation économique qu'a connue le pays. «Cette baisse est à hauteur de 5% pour le premier semestre 2020, mais elle a été de plus de 29% durant le mois de mai dernier. Quand on analyse les chiffres par rapport au premier semestre 2019 on constate qu'il y a aussi une baisse de 15% d'alimentation des bureaux de postes en liquidité».