Coup de sabre dans l'eau. La campagne de ramassage du plastique, lancée pompeusement dans deux secteurs urbains, a connu un échec cuisant. Pour cause, toutes les conditions, devant être mises en place, sont absentes, à commencer par le défaut flagrant des moyens matériels. Les bénévoles mettent à l'index les municipalités, les accusant de ne pas se mettre totalement de la partie en disposant des centaines de volontaires des bacs et autres outils leur permettant de mener à terme et réussir cette campagne lancée dans les secteurs d'El Menzah (ex-Canastel) et El Badr (ex-cité Petit). Des sources proches de la direction de l'environnement avancent que le «coup d'envoi donné à cette campagne a été prometteur vu le nombre plus ou moins important des bénévoles représentant des comités de quartiers et des associations qui participent à cette opération visant à donner la meilleure image de la capitale des Deux Lions, Oran». En vain. Ces jeunes ont été déçus par leurs élus auxquels «l'on a tant souhaité donner un coup de pouce dans une opération dans laquelle ces mêmes élus ont échoué des années durant quant à donner un coup de brosse». A cette défection s'ajoute l'absence, constatée, du civisme chez des familles qui ne sont, contre toute attente, pas prêtes à lâcher de sitôt une tradition ancrée dans leurs esprits, à jeter, pèle-mêle, leurs déchets sans se soucier de la notion environnementale. Nettoyer la ville d'Oran n'est pas seulement «une affaire d'Etat», même si la municipalité ne met pas en place les bacs à ordures en nombre suffisant. La rue, le coin et le trottoir n'appartiennent pas aux ménages les ayant transformés en dépotoirs à ciel ouvert.Toute la problématique réside à ce niveau. Il devient difficile de sensibiliser ces «familles salissant le cadre environnemental et ternissant une ville qui, dans un passé récent, s'est donné le titre de «la cité la plus propre du pays» avant de chavirer en se transformant en ville des plus sales». Là aussi, la responsabilité n'incombe pas seulement à la municipalité dont les agents font quotidiennement face à des monticules de déchets lambda.

Tout compte fait, les services de l'hygiène collectent une moyenne de 1 600 tonnes de déchets chaque jour. En ce sens, la commune réagit, chaque jour, à une situation qui se répète comme une rengaine, en mobilisant ses effectifs, tout en les dotant de moyens dont elle dispose dans le cadre du nettoiement de la cité. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas du tout le cas chez ces citoyens tant attendus dans le cadre du volontariat national, lancé par le département de Fatma-Zohra Zerouati, sinon ne serait-ce que pour mettre de côté, ces centaines de familles croyant que cette «tâche est imputable à la mairie». D'où d'ailleurs leur participation mitigée, pour ne pas dire presque imperceptible, dans plusieurs cités toutes sales. A Oran, les associations, supposées défendre le cadre de vie, foisonnent un peu partout dans les quartiers et des cités composant la ville. Leurs responsables se manifestent lors des dépôts de bilan de leurs activités pour se présenter lors de la répartition des subventions avant de s'éclipser pour ne donner de signe de vie que lors des cérémonies officielles. Où sont donc passées ces dizaines d'associations revendiquant leur droit aux subventions de l'Etat alors qu'elles sont censées mener des actions citoyennes sans contrepartie? Car, seuls les agents de nettoiement se retrouvent, au final, face à une situation dont ils ne sont aucunement responsables en gérant, chaque jour, un phénomène inhérent aux pays sous-développés et n'honorant en rien cette ville à laquelle l'on aspire donner le titre d'une métropole méditerranéenne. La question demeure toujours posée! En attendant, le dossier de la gestion de la salubrité urbaine reste primordial.