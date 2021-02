Me Ibtissem Salhi, la jeune avocate du barreau de Sétif, représentante du groupe affilié à l'homme d'affaires Mohamed Mazouz, a été déçue par le verdict du dossier «montage automobile». Respectant les us et coutumes de la magistrature, qui veulent qu'en cas de désaccord avec le verdict, il n'y a que le pourvoi qui doive pointer du nez. Reprenant ses esprits, et avant de quitter la salle d'audience et le «Ruisseau» pour Sétif, elle marmonna haut et fort des souhaits de longue vie à ses braves et courageux parents qui l'ont toujours soutenue, et fait d'elle, ce qu'elle est devenue. «Je dois beaucoup à mon papa, ma mère, et surtout à Zied, mon cher frère qui a pris le risque de m'accompagner aux juridictions, notamment au Ruisseau, il y a de cela, exactement un mois, aujourd'hui, lors de la tenue du fameux procès «montage automobile», malgré une infernale circulation et les mille et un dangers qui guettent les automobilistes...» a-t- elle ajouté.