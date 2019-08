La structure de l’école primaire, Ali Mellah, située à la place du 1er Mai s’est effondrée avant-hier, tôt le matin. L’établissement a tout simplement disparu du paysage. Sur place, on a constaté que seul un mur a pu résister à ce sinistre. Les riverains, rencontrés sur les lieux, ont précisé que personne n’était sur place au moment où la bâtisse s’est écroulée. «Il devait être à peu près 7 h du matin, nous avons entendu un grand bruit, une fois dehors nous nous sommes rendus compte que la surface de l’école était complètement rasée», a indiqué un homme habitant à proximité de l’établissement. Celui-ci a encore indiqué que cet incident s’est produit à cause des travaux d’un hôtel dont le chantier est pratiquement contigu à l’école. «En creusant profondément, les machines ont induit de fortes vibrations, ce qui a sérieusement secoué l’école». D’après les informations recueillies, il s’agit d’un particulier qui a déjà construit des hôtels dans les environs, et que celui-ci n’en est pas à sa première bavure. «Un scénario identique s’est produit il y a quelques semaines dans les environs, mais avec une maison cette fois-ci», a fait savoir un autre citoyen, sans donner plus de détails.

D’autres se disent non étonnés de l’effondrement de cette école, vu son état lamentable.