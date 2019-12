Encore de la cocaïne. Les policiers d’Oran viennent de saisir une quantité de près de 2 kg de cocaïne provenant de l’Europe. Cette opération est le fruit d’une investigation déclenchée après avoir relevé les mouvements suspects d’un marin. Mis sous surveillance minutieuse, celui-ci a été arrêté en flagrant délit de possession de près de 2 kg de cocaïne alors que le mis en cause rentrait d’Europe à bord d’un bateau accosté au port d’Oran. Ayant pris en main cette affaire, les éléments des BRI 1, poussant leurs investigations, ont abouti au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dure composé de 5 individus, les mis en cause sont âgés entre 35 et 55 ans. Lors de la perquisition opérée dans les domiciles des mis en cause, les policiers sont tombés nez à nez avec un important lot de montres haut de gamme et saisi près de 60 000 euros et 70 000 dinars. Ce trafic n’est pas né hier. Moins de 15 jours auparavant, les agents de la brigade de la police des frontières du port d’Oran ont réussi à interpeller un marin exerçant un travail dans un navire de transport de passagers, en possession de 11 kg et demi de drogue dure, la cocaïne. Une somme de 4 000 euros a été également trouvée en possession du suspect. L’intervention a été lancée lorsque les agents de la police des frontières ont relevé le comportement étrange du suspect; qui accélérait le pas en quittant le bateau en provenance de la ville espagnole d’Alicante. Son attitude a paru étrange aux agents de la police, ce qui les a conduits à le fouiller avant de découvrir le pot aux roses. L’homme a été interpellé et une enquête a été ouverte pour tirer l’affaire au clair, explique la même source. Des affaires similaires sont en recrudescence depuis quelques années en Algérie. Les côtes maritimes algériennes sont devenues, au fil du temps; les nouvelles zones de transit du trafic des drogues dures latino-américaines. Du kif à la cocaïne, le trafic de drogue prend de l’ampleur.