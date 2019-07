Le paisible village d’Ighil Larbaâ dans la commune de Barbacha, a été secoué par un drame, le dimanche en fin d’après-midi. La découverte d’un corps sans vie accroché par une corde à un arbre, dans un endroit boisé à quelques encablures de la demeure de la victime, a mis en émoi toute une région. Un homme âgé de près de 70 ans s’est pendu à un arbre moyennant une corde, indique une source médicale qui alertée, a constaté sur place le décès par pendaison.

Le corps inanimé a été transféré à la morgue de l’hôpital d’Amizour sous escorte de la gendarmerie locale, pour les besoins d’investigations sur ce cas : l’autopsie. Ce nouveau drame était sur tous les lèvres, hier, à Béjaïa. Une région qui continue à compter ses morts autant sur les routes que par le suicide, deux fléaux qui endeuillent bien des familles.

La ville de Béjaïa est aussi réputée par les nombreux cas de suicide enregistrés chaque année. En l’absence de statistiques officielles, il ne se passe pas un mois sans qu’un cas ne soit signalé quelque part dans les cités urbaines et villages de la wilaya. A Béjaïa, la place du 1er Novembre 1954 souvent le théâtre d’un événement malheureux qui à endeuille toute une famille. En mars dernier un homme s’est jeté du haut de la place du 1er Novembre (ex-place Gueydon). La victime était âgée d’une quarantaine d’années. Elle n’a pas été identifiée. Des personnes se donnent la mort dans la wilaya de Béjaïa. D’autres tentent de se suicider en raison de malaises divers qui minent le quotidien des habitants, notamment la gent féminine. Un fléau qui ne semble pas émouvoir les services concernés pour engager des enquêtes et surtout des études sur les causes de ces morts violentes et tentatives de suicide. Si, pour le commun des mortels, l’origine de ce recours à l’acte fatal peut trouver sa raison d’être dans les problèmes personnels, le stress professionnel, les échecs sociaux, il n’en demeure pas moins que certaines vérités demeurent inconnues, emportées par les victimes.

Le marasme social, le chômage, la mal-vie, les déceptions amoureuses, les échecs scolaires, l’insupportable misère sociale, qui se singularise par une différence flagrante dans le niveau de vie des individus, sont autant de raisons qui poussent l’individu en situation de faiblesse à se donner la mort.

Si pour certains, il faut avoir une bonne dose de courage pour arriver à cet acte fatal, d’autres estiment que c’est l’expression de la faiblesse de l’individu. Entre les avis des uns et des autres, il devient impératif que des études soient menées pour clarifier la situation et pourquoi pas apporter des solutions afin d’éviter des drames à l’avenir.