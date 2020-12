Les incidents se multiplient à Béjaïa. À la ritournelle des fermetures de routes, s'ajoute un incident grave qui a affecté l'un des ports les plus importants du pays.

En effet, hier matin, les usagers des Routes nationales N°9 et N°75, reliant respectivement la ville de Béjaïa à Sétif par Kherrata et par Amizour, ont été fermées à la circulation routière au niveau de l'intersection névralgique d'Iryahen, commune de Tala Hamza. Les protestataires ne sont autres que les bénéficiaires de logement sociaux au niveau de Bousseltane, commune de Tala-Hamza. Hier, ils ont investi la rue pour revendiquer l'intervention des autorités locales afin de «récupérer leurs biens, dont ils détiennent les décisions depuis 2005 sans pouvoir les occuper car ces logements sont restés depuis, squattés. Les usagers de ces deux axes routiers n'avaient d'autre choix, hier, que de faire un détour par la RN12 par El Kseur, pour rejoindre ou sortir de Béjaïa. Du coup, le tronçon routier El Kseur-Béjaïa s'est engorgé dans les deux sens à telle enseigne qu'il fallait au minimum deux heures pour parcourir 25 km.

La veille, dans la nuit de samedi à dimanche, s'est produit la chute d'une grue géante au port de Béjaïa provoquant un carambolage entre trois bateaux marchands. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes humaines. Seul le grutier a été affecté par des blessures légères. L'Infrastructure portuaire de Béjaïa qui venait à peine de sortir d'une crise assez pénalisante, a subi de nouveau un contrecoup, qui laisse perplexe certains observateurs au point de s'interroger si «cet incident est anodin» et «si ce port qui est classé 2e dans le pays, possède une sécurité efficiente». Autant de questions que tout un chacun se pose, sachant que l'entreprise portuaire de Béjaïa avait été rythmée par un conflit qui laissait supposer des manipulations en vue de nuire à ce poumon économique de la wilaya, déjà très impacté par le fléau des fermetures de routes. Dans tous les cas de figure, il est tout à fait raisonnable de s‘interroger sur ce qui arrive de si particulier à une wilaya et son économie. L'interrogation est d'autant plus légitime lorsque les responsables chargés de la gestion de ses affaires brillent par une inaction déconcertante. Le cas des fermetures de routes qui s'invitent le premier jour de chaque semaine et de manière sporadique, est à lui seul assez illustratif du «laxisme» des responsables à commencer par les élus, ceux que la population avait portés aux commandes des communes et de la wilaya lors des dernières élections locales. S'il est vrai qu'ils ne détiennent pas le pouvoir exécutif, notamment au niveau de la wilaya, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent réagir en interpellant l'exécutif sur ce fléau qui coûte assez cher à la région, pour rester indifférent. On n'en est malheureusement pas là, encore. Même l'acte d'intervenir pour comprendre ces colères qui débordent sur la rue se fait rarement et c'est tout le drame d'une région livrée à elle-même. Jusqu'à quand?